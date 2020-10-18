  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱

استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

ارائه تذکر توسط پلیس به افراد ناقض دستورالعمل‌های بهداشتی

ارائه تذکر توسط پلیس به افراد ناقض دستورالعمل‌های بهداشتی

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه ارائه تذکر توسط نیروی انتظامی به افراد ناقض دستورالعمل‌های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در آئین صبحگاه عمومی یگان‌های انتظامی استان کرمانشاه که به مناسبت هفته ناجا و با حضور رئیس دادگستری استان، دادستان کرمانشاه، اعضای شورای تأمین و فرماندهان نظامی در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد؛ اظهار کرد: امروز نیروهای نظامی و انتظامی با رشادت و از ازخودگذشتگی از مرزهای این سرزمین اسلامی حفاظت و حراست می‌کنند و تاکنون شهدای بسیاری را در این راه تقدیم کرده‌اند و دفتر این شهادت طلبی همچنان مفتوح است.

وی افزود: امروز نیروی انتظامی با اخلاق‌مداری، صلابت، اقتدار، امانت‌داری، تواضع و مردم‌داری بسترساز امنیت برای کشور و مردم شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بی‌گمان مردم ایران همیشه قدردان این خدمات و زحمات هستند و این سرمایه‌ای گرانقدر برای نیروی انتظامی است.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی یک نیروی مدنی و مردمی است و گره بسیاری از مشکلات مردم توسط این عزیزان گشوده می‌شود.

بازوند با تاکید بر اینکه شعار امسال امنیت و سلامت برای همه است، عنوان کرد: امسال به دلیل شیوع کرونا، کشور در شرایط بسیار ویژه ای است و هم اکنون ۶۷۰ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند و اگر این تعداد به مرز ۸۰۰ نفر برسد ارائه خدمات به این حجم از بیمار بسیار دشوار می‌شود.

وی گفت: نیروی انتظامی یک نیروی مرتبط با جامعه و مردم است و می‌تواند با نظارت بر رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی و دادن تذکرات لازم به سلامت جامعه کمک کنند.

کد مطلب 5050343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها