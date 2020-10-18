به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در آئین صبحگاه عمومی یگان‌های انتظامی استان کرمانشاه که به مناسبت هفته ناجا و با حضور رئیس دادگستری استان، دادستان کرمانشاه، اعضای شورای تأمین و فرماندهان نظامی در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد؛ اظهار کرد: امروز نیروهای نظامی و انتظامی با رشادت و از ازخودگذشتگی از مرزهای این سرزمین اسلامی حفاظت و حراست می‌کنند و تاکنون شهدای بسیاری را در این راه تقدیم کرده‌اند و دفتر این شهادت طلبی همچنان مفتوح است.

وی افزود: امروز نیروی انتظامی با اخلاق‌مداری، صلابت، اقتدار، امانت‌داری، تواضع و مردم‌داری بسترساز امنیت برای کشور و مردم شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بی‌گمان مردم ایران همیشه قدردان این خدمات و زحمات هستند و این سرمایه‌ای گرانقدر برای نیروی انتظامی است.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی یک نیروی مدنی و مردمی است و گره بسیاری از مشکلات مردم توسط این عزیزان گشوده می‌شود.

بازوند با تاکید بر اینکه شعار امسال امنیت و سلامت برای همه است، عنوان کرد: امسال به دلیل شیوع کرونا، کشور در شرایط بسیار ویژه ای است و هم اکنون ۶۷۰ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند و اگر این تعداد به مرز ۸۰۰ نفر برسد ارائه خدمات به این حجم از بیمار بسیار دشوار می‌شود.

وی گفت: نیروی انتظامی یک نیروی مرتبط با جامعه و مردم است و می‌تواند با نظارت بر رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی و دادن تذکرات لازم به سلامت جامعه کمک کنند.