جزئیات ۵ پروژه مشترک ایران و فائو/اجرای حسابداری آب در دو منطقه

گرولد بودکر، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته میشود فائو همکاریهای گستردهای را با ایران در حوزه تأمین امنیت غذایی و کشاورزی انجام میدهد، میتوانید به برخی از فعالیتها و اقدامات اصلی فائو را در ایران، خصوصاً مواردی که با امنیت و ایمنی غذایی و تغذیه مرتبط هستند، اشاره کنید؟، اظهار داشت: فائو با توجه به ظرفیت جهانی و توان تخصصی خود، جایگاه ویژه و مناسبی برای حمایت از ابتکارهای دولت ایران جهت تقویت بیش از پیش ساختارها و قابلیتهای نهادی موجود کشور در راستای ترویج اجرای مداخلات جامع و بینبخشی، تعامل با تمامی دستاندرکاران مرتبط و تأمین حمایت لازم از طریق نهادهای خارجی بهمنظور تدوین مؤثر و هماهنگ برنامههای لازم در چهار حوزه اولویتدار ۱) کشاورزی پایدار و هوشمند به تغییرات اقلیمی، ۲) امنیت غذایی و تغذیه و ایمنی غذایی، ۳) توسعه جامع و تابآور روستایی و ۴) اقتصاد و جامعه دانشبنیان، دارد.
به گفته بودکر؛ فائو هماکنون در حال اجرای تعدادی پروژه در ایران است و از این طریق از تلاشهای دولت ایران بهمنظور بهبود وضعیت امنیت و ایمنی غذایی و تغذیه حمایت میکند.
همکاری فائو با ایران برای کنترل و پایش ملخ صحرایی
نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از جمله این پروژهها میتوان به برنامه همکاری فنی اضطراری جهت تقویت ظرفیت سازمان حفظ نباتات کشور در زمینه کنترل و پایش ملخ صحرایی، به عنوان مهمترین آفت مهاجر در کشور، اشاره کرد.
وی اضافه کرد: این پروژه با تمرکز بر ظرفیتسازی، به تقویت توان کشور برای کنترل امواج بعدی ریزش ملخهای صحرایی و کاهش تأثیرات مخرب آنها کمک میکند؛ باید توجه داشت که اگر این آفت مهار نشود، میتواند معیشت میلیونها نفر را در معرض خطر قرار دهد و محیطزیست، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور را تهدید کند.
بودکر اضافه کرد: فائو همچنین در حال اجرای یک پروژه همکاری فنی دیگر به منظور کمک به ایران در زمینه احیای منابع خاک و آبی و ارتقای تابآوری نظامهای کشاورزی و جوامع روستایی در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای ناشی از آن است. فائو در این پروژه ضمن تقویت ظرفیتهای ملی و محلی مرتبط، دانش، مهارت و تجهیزات لازم را برای طراحی شبکههای آبیاری تابآور در برابر تغییرات اقلیمی، مدیریت خطر سیل و خشکسالی، و رویکردهای مدیریت خاک و آب با توجه به خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی در اختیار طرف ایرانی قرار میدهد. هدف تمامی این موارد کاهش خطرات و ارتقای تابآوری دستاندرکاران، همچنین توانمندسازی آنها برای مقابله با رخدادهای شدید اقلیمی آتی است.
توسعه پرورش ماهی میتواند منبعی برای تأمین پروتئین حیوانی باشد
وی افزود: این کارگزاری سازمان ملل متحد، پروژه دیگری را نیز در قالب برنامه همکاریهای فنی و به منظور کمک به کشور در راستای بهبود پرورش ماهیان در قفس در دریا در دست اجرا دارد. توسعه پرورش ماهیان در قفس هم میتواند منبعی جایگزین برای تأمین پروتئین حیوانی را فراهم کند و هم موجب ایجاد معیشتهای جایگزین بهویژه برای جوامع ساحلنشین شود.
بودکر گفت: این پروژه شامل ارائه کمکها و ظرفیتهای فنی و همچنین حمایت از تلاشهای دولت برای افزایش پایدار تولیدات این بخش از فعالیتهای آبزیپروری است. فائو در چارچوب این پروژه ضمن تأمین توان فنی و کارشناسی بینالمللی و ملی در زمینه پرورش ماهی در قفس، در زمینه تدوین راهبردهای توسعه پایدار برای بهرهمندی از پیشرفتهای فنی در تولید خوراک، انتخاب گونهها، امنیت زیستی و کنترل بیماری و نوآوریهای دیجیتال با ایران همکاری میکند و بنیان لازم را برای انجام سرمایهگذاریهای قابل اتکا و شکلگیری جریان مؤثر تجارت فراهم میکند.
احیای اراضی و زمینهای تخریب شده در استانهای خراسان جنوبی و کرمان
نماینده فائو در ایران توضیح داد: علاوه بر آن، فائو یک پروژه همکاری فنی دیگر را در زمینه احیای اراضی و زمینهای تخریب یافته در دو استان خراسان جنوبی و کرمان اجرا میکند. این پروژه بر تهدیدهای اصلی وارد برای منابع زمینی و جنگلی ایران از طریق از بین بردن موانع کلیدی موجود بر سر راه مدیریت پایدار اراضی و جنگلها متمرکز است.
به گفته بودکر، هدف این پروژه احیا و بهبود تنوع زیستی و ظرفیت عرصههای جنگلی و اراضی تخریبیافته جهت تأمین خدمات و کالاهای مورد نیاز برای معیشت پایدار، تأمین امنیت غذایی و تغذیه و مقابله با بیابانزایی به شیوههای زیر است: الف) تقویت ظرفیت در سطح محلی و ملی بهمنظور اجرای ابتکارات مدیریت مشارکتی یکپارچه و پایدار اراضی و جنگلها؛ ب) اتخاذ و اجرای گزینههای جایگزین برای معیشت پایدار؛ و ج) جریانسازی این رویکردها در طرحها، سیاستها و فرآیندهای ملی.
فائو به مدیریت منابع محدود آب شیرین ایران کمک میکند / اجرای حسابداری آب در دشت قزوین و حوضه آبریز دریاچه ارومیه
وی اضافه کرد: با توجه به این واقعیت که ایران با چالش فزایندهای در زمینه کمبود آب مواجه است، فائو در زمینه مدیریت منابع محدود آب شیرین نیز با نهادهای ایرانی همکاری میکند. در این خصوص، فائو دانش، مهارت و امکان دسترسی به دادههای لازم را برای اجرای «حسابداری آب» در دو منطقه دشت قزوین (شبکه آبیاری قزوین) و حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اختیار ایران قرار میدهد.
بودکر افزود: حسابداری آب فرآیند جمعآوری، تحلیل، خلاصهسازی و گزارشدهی درباره اطلاعات مرتبط با آب است که نقش مهمی را در پروژههای در دست اجرای فائو در ایران ایفا میکند. هدف از اجرای حسابداری آب در مناطقی همچون حوضه دریاچه ارومیه، انتقال اطلاعات لازم در زمینه آب در قالبهای استاندارد و بهمنظور حمایت از فرآیندهای تصمیمگیری است.
وی اضافه کرد: برای نمونه خروجیهای حسابداری آب در پروژههای فائو نشان میدهند که آب در بخشهای مختلف چگونه مصرف میشود؛ این خروجیها همچنین به شکل گیری فهمی مناسب از مزایا و هزینههای شیوههای کنونی تخصیص آب و الگوهای تخصیص آن کمک میکند. ارائه تلفیقی و بینبخشی دادهها در حسابداری آب به کاربران نهایی (تصمیمگیران) کمک میکند تا تصویری کلان و همچنین ارتباط متقابل مسائل مختلف را در مدیریت آب درک کرده و در نظر بگیرند. بنابراین، حسابداری آب ابزاری در راستای حمایت از رویکرد مدیریت یکپارچه آب است.
بودکر گفت: به عنوان نمونه، در چارچوب پروژه «مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» که توسط فائو در حال اجرا است، از روش «ارزیابی سریع حسابداری آب» استفاده شده است. هدف از انجام حسابداری آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه استفاده از شیوه WA+ (یک شیوه پیشرفته حسابداری آب) در منطقه بهمنظور ارائه دادههای مورد نیاز درباره الگوی استفاده و تأمین آب در حوزه آبریز است.
بودکر توضیح داد که این روش دربرگیرنده سه مؤلفه ۱) تولید نقشههای تبخیر و تعرق ماهانه در حوضه آبریز؛ ۲) کاربرد روش شیوه WA+ در حوضه آبریز به عنوان یک کلیت و بررسی تعادل میزان آب برای مجموعهای از چهار زیر حوضه آبریز در غرب دریاچه؛ و ۳) ظرفیتسازی بهمنظور درک مفهوم حسابداری آب و دیگر اصول شیوه WA+ است.
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