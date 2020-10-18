لحظه درخشان «لک» در بازی با النصر عربستان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام به معرفی بهترین دروازه بان های لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب آسیا کرده و از مخاطبانش خواسته است به گزینه مورد علاقه خود رای بدهند.

حامد لک دروازه بان پرسپولیس در هفت بازی با پیراهن این تیم در لیگ قهرمانان، فقط دو گل دریافت کرد و در رده نخست بهترین دروازه بان ها قرار دارد.

سایت AFC درباره این دروازه بان ایرانی نوشت: «انتظار می‌رفت پرسپولیس بعد از جدایی علیرضا بیرانوند و حضورش در بلژیک در خط دروازه دچار مشکل شود اما عملکرد حامد لک طوری بود بود خط عقب فولادی پرسپولیس نشکست. لک در هفت مسابقه تنها دو گل دریافت کرد که این دو گل در جریان مسابقه نبود. این دروازه بان ۲۹ ساله بخش بسیار بزرگی در رساندن غول تهران به فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا بوده است. لحظه درخشان او در بازی نیمه نهایی مقابل النصر عربستان بود؛ با مهار پنالتی مایکون و کمک به فینالیست کردن پرسپولیس.»