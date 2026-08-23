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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

ایستگاه‌های شهروندی در محل برگزاری کنکور برپا شد

ایستگاه‌های شهروندی در محل برگزاری کنکور برپا شد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از برپایی ایستگاه‌های شهروندی با محوریت مشاوره تحصیلی، محیط زیست، مدیریت پسماند و خدمات کودک در محل برگزاری کنکور تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور در چهارصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری کنکور سراسری در کشور در هفته گذشته، اظهار کرد: کنکور به عنوان یک رویداد تعیین کننده به همراهی همه جانبه خانواده ها نیاز دارد و شرایط جنگی اخیر نیز حضور خانواده ها در کنار دانش آموزان را بیش از پیش ایجاب می کرد.

وی افزود: یکی از اقدامات مثبت اداره کل آموزش های شهروندی برپایی ایستگاه های شهروندی در محل برگزاری کنکور بود. علاوه بر آموزش و مشاوره تحصیلی در این ایستگاه ها، غرفه های خدمات آموزش شهروندی شامل محیط زیست، مدیریت پسماند و غرفه کودک نیز همراه آن برپا شده بود. از تلاش معاونت اجتماعی و فرهنگی و اداره کل آموزش شهروندی و مناطق برای این اقدام تقدیر می کنیم.

کد مطلب 6924666

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