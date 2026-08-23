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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

تجدید میثاق پزشکیان با شهدای دولت و جنگ‌های تحمیلی

تجدید میثاق پزشکیان با شهدای دولت و جنگ‌های تحمیلی

رئیس جمهور، در آستانه هفته دولت با حضور در بهشت زهرا (س)، با آرمان‌های شهدای ۷۲ تن و جنگ‌های تحمیلی تجدید میثاق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۵، در آستانه هفته دولت با حضور در قطعه شهدای بهشت زهرا (س)، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا ضمن نثار گل و تلاوت فاتحه، بر مزار شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر حاضر شد.

همچنین در جریان این آیین، رئیس‌جمهور بر مزار شهید مصطفی چمران، وزیر دفاع دوران دفاع مقدس؛ امیر سرتیپ خلبان شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت وفاق ملی؛ کمال خرازی و سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای، حاضر شد و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

کد مطلب 6924687
رامین عبداله شاهی

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