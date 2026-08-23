به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جان ترتلتاب کارگردان «گنجینه ملی» تایید کرد که فیلم سوم با بازی نیکلاس کیج، از دیزنی چراغ سبز دریافت کرده است. پس از ساخته شدن دنباله‌هایی چون «مومیایی ۴»، «شیطان پرادا می‌پوشد ۲»، «شرک ۵»، «جادوی عملی ۲»، «جمعه عجیب و غریب ۲»، «فیلم ترسناک ۶»، «خاطرات پرنسس ۲»، ساخته شدن این فیلم جای تعجب نخواهد داشت.

ترتلتاب در یک پادکست زنده گفت سومین فیلم از این مجموعه ماجراجویی تاریخی با بازی نیکلاس کیج در نقش اصلی، رسماً در حال ساخت است. وی با تأکید گفت: این اتفاق دارد رخ می‌دهد!

ترتلتاب به حاضران در این جمع گفت: شما اولین کسانی هستید که این را با صدای بلند به آنها گفته‌ام! قبلاً چیزی در این مورد نگفته‌ام و شما شایسته این هستید که پیش از همه از این خبر مطلع شوید.

وی افزود: دیزنی فیلمنامه‌ای دارد که آنها دوست دارند و تا جایی که بتوانند، همه بازیگران، از جمله کیج را به پروژه بازگردانده‌اند.

سال ۲۰۲۲، کیج برای بازگشت با «گنجینه ملی ۳» ابراز تردید کرده و بیان کرده بود استودیوهای بزرگ پس از نتایج ضعیف چندین فیلمش، دیگر او را به کار نمی‌گیرند. کیج گفته بود: «تلفن دیگر زنگ نمی‌خورد» و ساخته نشدن سومین گنجینه ملی پس از ۱۴ سال را به این موضوع ربط داده بود. ۲ سال بعد از آن هم کیج در صحبت با «اسکرین رنت» گفت که «گنجینه ملی ۳ در کار نیست».

حالا به نظر می‌رسد اوضاع به طور کامل تغییر کرده و فیلم سوم بیش از ۲۰ سال پس از آخرین قسمت، از راه خواهد رسید.

«گنجینه ملی» سال ۲۰۰۴ با بازی کیج در نقش بن گیتس اکران شد. او یک مورخ و شکارچی گنج بود که اعلامیه استقلال را می‌دزدید تا نقشه‌ای از یک گنج باستانی و شایعه‌شده را قبل از اینکه کسی بتواند به آن برسد، پیدا کند. هاروی کایتل، جان وویت، دایان کروگر، شان بین، جاستین بارتا و کریستوفر پلامر نیز در این فیلم بازی کردند که با وجود نقدهای متفاوت منتقدان در گیشه جهانی ۳۴۷ میلیون دلار فروش داشت.

دنباله آن در سال ۲۰۰۷، «گنجینه ملی: کتاب اسرار»، ۴۵۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت و هلن میرن، اد هریس، بروس گرینوود و تای بورل به بازیگران آن اضافه شدند.

این مجموعه بعداً با «گنجینه ملی: لبه تاریخ» در تلویزیون ادامه یافت که در سال ۲۰۲۲ از دیزنی پلاس پخش شد، اما پس از یک فصل ادامه آن متوقف شد. در این سریال کاترین زتا-جونز به بازیگران پیوست، در حالی که بارتا و کایتل نقش‌های خود را تکرار کردند.

جان ترتلتاب، ۶۳ ساله که از فیلمسازان حرفه‌ای هالیوودی با سبک قدیمی است، نزدیک به ۴۰ سال سابقه فیلمسازی دارد و فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مانند «نینجا ۳»، «دویدن‌های باحال»، «وقتی تو خواب بودی»، «پدیده»، «شاگرد جادوگر» و «لاس وگاس» را کارگردانی کرده است. آخرین فیلم او یک فیلم کوسه‌ای با عنوان «مگ» در سال ۲۰۱۸با بازی جیسون استاتهام بود که فروش باورنشدنی ۵۲۹ میلیون دلاری را ثبت کرد.