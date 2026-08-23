به گزارش خبرنگار مهر حسینعلی امیری صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از بهره‌برداری مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، آموزشی، درمانی، راه، انرژی و روستایی در هفته دولت خبر داد و گفت: ۸۳۵ پروژه روستایی با اعتبار ۱۳ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

وی با تشریح برنامه‌های استان برای هفته دولت، از بهره‌برداری صدها پروژه در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: رویکرد مدیریت استان، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و همه‌جانبه است تا سبد پروژه‌ها بتواند طیف متنوعی از نیازهای مردم را پوشش دهد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه توسعه متوازن یکی از الزامات حکمرانی مطلوب است، اظهار کرد: اگر توسعه متناسب، متوازن و همه‌جانبه نباشد، در حوزه حکمرانی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد؛ به همین دلیل سبد پروژه‌های استان در سال ۱۴۰۵ طیف کاملی از نیازهای مردم را دربرمی‌گیرد.

۸۳۵ پروژه روستایی روی میز توسعه فارس

استاندار فارس با تأکید بر جایگاه روستاها در نظام سکونت و توسعه استان گفت: روستا قاعده نظام سکونت است و هر میزان زیرساخت‌های روستایی تقویت شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حاشیه‌نشینی در شهرها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تقویت روستاها و افزایش سطح برخورداری آنها از امکانات و خدمات، یکی از الزامات تحقق توسعه متوازن در فارس است.

امیری با اشاره به برنامه‌های هفته دولت ادامه داد: امسال ۸۳۵ پروژه روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان در فارس به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین گفت: در مجموع، ۳۴ شهرستان استان در هفته دولت بیش از ۱۰ پروژه برای افتتاح دارند و بیشترین تعداد پروژه‌ها با ۱۵۱ طرح مربوط به شهرستان شیراز است. پس از آن لارستان با ۷۸ پروژه، قیر و کارزین با ۷۵ پروژه، داراب با ۶۱ پروژه و مرودشت با ۵۷ پروژه قرار دارند.

۶۰۴ پروژه عمرانی در شهرها و روستاهای فارس

استاندار فارس با بیان اینکه برنامه‌های هفته دولت تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود، گفت: در این ایام ۲۲ پروژه مسکن شهری و روستایی، ۴۵ پروژه تأمین و توزیع نیروی برق، ۶۰۴ پروژه عمران شهری و روستایی، ۷۶ پروژه در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و ۳۴ پروژه ورزشی به بهره‌برداری خواهد رسید.

امیری ادامه داد: ۷۳ طرح تولیدی در بخش‌های صنعت و کشاورزی و ۱۰۳ پروژه در حوزه‌های زیربنایی، خدماتی و رفاهی نیز در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه فارس در بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی تصریح کرد: تنوع پروژه‌های افتتاحی نشان می‌دهد دستاوردهای هفته دولت محدود به یک حوزه خاص نیست و بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

۷۱ هزار میلیارد تومان پروژه برای سفر رئیس‌جمهور

نماینده عالی دولت در فارس همچنین از آماده‌سازی مجموعه‌ای از پروژه‌ها برای سفر رئیس‌جمهور به استان خبر داد و گفت: زمان دقیق این سفر هنوز مشخص نشده، اما فارس در نوبت میزبانی از رئیس‌جمهور قرار دارد.

وی افزود: برای این سفر بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان پروژه پیش‌بینی شده که این طرح‌ها مستقل از پروژه‌های هفته دولت است و بهره‌برداری از آنها می‌تواند جهش مضاعفی در زیرساخت‌های استان ایجاد کند.

فارس در صدر توسعه عدالت آموزشی

امیری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، ۶۱۹ پروژه آموزشی شامل ۲ هزار و ۲۶۷ کلاس درس در فارس به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال نیز ۲۴۴ پروژه آموزشی شامل یک هزار و ۳۷۱ کلاس درس آماده بهره‌برداری خواهد شد.

استاندار فارس با بیان اینکه این استان در حوزه توسعه عدالت آموزشی رتبه نخست کشور را دارد، گفت: حجم پروژه‌های اجراشده در فارس در این حوزه معادل پروژه‌های ۱۲ استان کشور است.

امیری افزود: در گذشته وجود مدارس سنگی، کانکسی و فضاهای آموزشی ناایمن، نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده بود، اما اقدامات انجام‌شده در زمینه ایمن‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی، وضعیت را به شکل محسوسی بهبود داده است.

۲۰۱ کیلومتر راه جدید در فارس به بهره‌برداری رسید

استاندار فارس راه را یکی از پایه‌های اصلی توسعه استان دانست و گفت: از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی تاکنون ۲۰۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در فارس به بهره‌برداری رسیده که ۳۷ کیلومتر آن مربوط به هفته دولت امسال است.

وی ادامه داد: ۱۰۷ کیلومتر دیگر از راه‌های اصلی و بزرگراه‌های استان نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

امیری با اشاره به هزینه سنگین احداث راه و بزرگراه افزود: ساخت هر کیلومتر راه و بزرگراه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و اجرای این حجم از پروژه، بیانگر سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت‌های حمل‌ونقل فارس است.

وی گفت: ساخت راه‌های بین‌شهری، اصلی، فرعی، روستایی و شهری با رعایت تناسب و اولویت‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته و در هفته دولت نیز ۸۵ پروژه در حوزه راه به بهره‌برداری می‌رسد.

ظرفیت برق خورشیدی فارس تا پایان سال به هزار مگاوات می‌رسد

امیری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از سیاست‌های مهم دولت برای مقابله با ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: فارس از استان‌های پیشرو کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و تاکنون ۲۵۶ مگاوات برق خورشیدی در استان وارد مدار شده است.

وی پیش‌بینی کرد ظرفیت تولید برق خورشیدی فارس تا پایان سال به حدود یک هزار مگاوات برسد و افزود: برای توسعه بیشتر این بخش، هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده که ظرفیت ایجاد حدود پنج هزار و ۵۰۰ مگاوات برق را فراهم می‌کند.

استاندار فارس با اشاره به نیاز زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت: برای ایجاد هر مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود یک و نیم هکتار زمین مورد نیاز است و فارس در واگذاری زمین و توسعه این انرژی نیز در زمره استان‌های پیشتاز قرار دارد.

۳۸ پروژه درمانی در هفته دولت افتتاح می‌شود

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان استان انجام شده است.

امیری با اشاره به سفر اخیر وزیر بهداشت به فارس و افتتاح سه پروژه مهم در شیراز افزود: در هفته دولت امسال نیز ۳۸ پروژه در حوزه بهداشت و درمان در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیریت در شرایط جنگی؛ حفظ جریان خدمت‌رسانی

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه کشور و جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: مدیریت کشور در شرایطی که دشمن از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کرد، کار آسانی نبود.

وی ادامه داد: از یک سو باید نیازهای نیروهای مسلح تأمین می‌شد و از سوی دیگر، هر نقطه‌ای که مورد هدف قرار می‌گرفت، به‌ویژه مراکز ارائه خدمات عمومی و بخش‌های مرتبط با مایحتاج مردم، باید در سریع‌ترین زمان ممکن ترمیم می‌شد.

امیری خاطرنشان کرد: در فارس تلاش شد با وجود افزایش نیازها به دنبال مهاجرت‌ها و جابه‌جایی‌های جمعیتی، تعادل در تأمین نیازهای مردم برهم نخورد و شهروندان تا حد امکان سایه جنگ را در زندگی روزمره خود احساس نکنند.

استاندار فارس در پایان تأکید کرد: استمرار خدمت‌رسانی، توسعه زیرساخت‌ها و توزیع متوازن امکانات، محور اصلی برنامه‌های استان است و مجموعه پروژه‌هایی که در هفته دولت و در ادامه سال به بهره‌برداری می‌رسند، در همین مسیر تعریف شده‌اند.