به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ نشست خبری جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در محل این سازمان برگزار شد.
جبرئیل برادری با اشاره به دستاوردهای اخیر در بخش کشاورزی استان اظهار کرد: با برنامهریزیهای دقیق صورت گرفته در حوزههای زیرساختی و با تکیه بر همت و تلاش کشاورزان پیشرو، موفق شدیم صرفهجویی و بهرهوری مطلوبی به میزان ۶۳۵ هزار متر مکعب آب را در بخش کشاورزی استان محقق کنیم که گامی مؤثر در مدیریت منابع آبی محسوب میشود.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای تولید، افزود: تمرکز بر حوزههای معاونت گیاهی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل طرحهای آب و خاک، بسترساز اشتغالزایی مستقیم برای ۱۵۳۱ نفر در سطح استان بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با دعوت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برای ورود به پروژههای کشاورزی، تاکید کرد: مهمترین ظرفیت پیشروی ما برای جهش تولید و نوسازی بخش کشاورزی، بهرهگیری از توان و سرمایههای بخش خصوصی است. این سازمان آمادگی کامل دارد تا با حمایت از طرحهای کارآمد، تعامل سازندهای را با فعالان این عرصه در راستای ارتقای امنیت غذایی برقرار نماید.
برادری با تأکید بر استراتژی این سازمان برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما، توسعه فضای گلخانهای در استان تهران است. در همین راستا، امسال تنها در ۵ ماه نخست سال، ۱۸۶ هکتار توسعه و بازسازی گلخانهها محقق شده است و با برنامهریزیهای صورتگرفته، در تلاشیم تا اهداف استانی برای توسعه گلخانهها را با جدیت دنبال کنیم.
وی افزود: استان تهران در حال حاضر رتبه نخست کشور را در حوزه توسعه گلخانهها دارا است؛ به طوری که هماکنون ۴۳ درصد تولید خیار کشور، ۳۱.۵ درصد تولیدات گلخانهای و ۶۸ درصد تولید گیاهان شاخه بریده کشور در این استان انجام میشود که نشاندهنده جایگاه راهبردی تهران در تأمین نیازهای کشور است.
واگذاری نزدیک به ۴ هزار هکتار اراضی ملی برای احداث مزارع خورشیدی
برادری در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون استفاده از ظرفیت اراضی ملی برای تولید انرژیهای پاک اظهار کرد: در راستای سیاستهای کلان دولت مبنی بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، شناسایی ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی در استان تهران در دستور کار قرار گرفت. از این میزان، تاکنون ۶۵۰۰ هکتار تخصیص یافته و قرارداد اجاره ۳۹۸۶ هکتار از این اراضی برای احداث مزارع خورشیدی با سرمایهگذاران منعقد شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژههای در دست اجرا، تصریح کرد: با تشکیل هفتگی کمیتههای انرژی در استانداری، روند مطالعاتی و اجرایی این مزارع با جدیت پیگیری میشود تا با رفع موانع احتمالی، هرچه سریعتر شاهد اتصال نیروگاههای خورشیدی به شبکه برق سراسری باشیم.
پاسخ به شایعات گوشتهای تاریخ گذسته
برادری در پاسخ به پرسشی در خصوص حواشی مطرح شده پیرامون موضوع «مرغهای آلوده»، با رد این شایعات تأکید کرد: این مباحث صحت نداشته و هیچگونه گزارش یا موردی در این خصوص در استان تهران وجود نداشته است.
سلامت عمومی، خط قرمز ماست
در ادامه موضوع شایعات گوشت مرغ تاریخ گذسته، احمد شریعتی، مدیرکل دامپزشکی استان تهران هرگونه محصول غیربهداشتی در خصوص فرآیند مدیریت محمولههای مرغی که به تاریخ انقضا نزدیک شده بودند، اظهار کرد: دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور برای چنین مواردی کاملاً شفاف است. در این پرونده نیز، پیش از هر اقدامی، آزمایشهای دقیق بهداشتی توسط مراجع ذیصلاح انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ محصولی خارج از چارچوبهای قانونی توزیع نشده است، افزود: محمولههایی که دارای مجوزهای بهداشتی برای مصرف انسانی بودند، در قالب مصارف عمده و صنعتی استفاده شدند و محمولههایی که تشخیص داده شد قابلیت مصرف انسانی ندارند، طبق دستورالعمل، برای تبدیل به پودر گوشت (در فرآیند حرارتی) هدایت شدند.
عدم ورود حتی یک مرغ تاریخمصرفگذشته به سبد مصرفکنندگان
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با صراحت اعلام کرد: ما با اطمینان کامل میگوییم که حتی یک عدد مرغ تاریخمنقضی در سطح فروشگاههای استان تهران توزیع نشده است و تاکنون هیچ شکایتی مبنی بر مشاهده چنین موردی در سطح بازار نداشتهایم.
شریعتی در ادامه تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با ظرفیت ۱۰ هزار تنی خود در حوزه فرآوردههای خام دامی، بهطور مستمر بر سلامت محصولات نظارت دارد. در این مورد خاص نیز که حجمی از محصولات در سردخانهها شناسایی شد، با نظارت سازمانهای مرجع (دامپزشکی و غذا و دارو)، فرآیند نمونهبرداری و آزمایش انجام شد و هیچگونه محصول ناسالمی اجازه ورود به بازار مصرف عمومی را نیافت.
وی تاکید کرد: اولویت اصلی ما در استان تهران حفظ سلامت جامعه است و اگر در هر مرحلهای تشخیص داده شود محصولی فاقد استانداردهای لازم است، بدون هیچ مماشاتی از چرخه مصرف خارج میشود. مدیریت دقیق ذخایر استراتژیک و پایش مستمر سلامت آنها، همواره با جدیت و نظارت دقیق کارشناسان این سازمان دنبال میشود.
شفافسازی در حوزه عرضه گوشت بوفالو و تأکید بر نظارتهای بهداشتی و شرعی
مدیرکل دامپزشکی استان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در راستای رفع ابهامات موجود در بازار گوشت و ارتقای سطح آگاهی مصرفکنندگان، نسبت به تبیین دقیق وضعیت ورود و توزیع گوشت بوفالو (گاو میش) در بازار گفت: یکی از چالشهای موجود، عدم تشخیص دقیق مصرفکننده میان گوشت بوفالو و گوشت گاو یا گوساله است. باید به طور شفاف اعلام شود که گوشت بوفالو (که در برخی مناطق از جمله استانهای جنوبی با نام گاو میش شناخته میشود) با گوشت گاو تفاوتهای مشخصی دارد و از نظر ویژگیهای بافت و قیمت، جایگاه متفاوتی در بازار دارد.
بوفالو جایگزین گاو نیست
مدیرکل دامپزشکی استان تهران در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت آگاهی مصرفکنندگان، تصریح کرد: باید این نکته را به وضوح شفافسازی کرد که گوشت بوفالو (گاومیش) به هیچ عنوان جایگزین گوشت گاو و گوساله در بازار نیست. این دو از نظر گونهای کاملاً متفاوت هستند و مصرف آنها نیز از نظر ماهیت متفاوت است. اگرچه در برخی مناطق جنوبی کشور، این گونه رایجتر است، اما در سطح ملی، گوشت گاو همچنان بازوی اصلی تأمین پروتئین است.
وی افزود: قانون و دستورالعملهای مربوطه به گونهای است که هیچکس اجازه ندارد گوشت گاومیش را تحت عنوان گوشت گاو به مشتری عرضه کند. این یک خط قرمز هم در حوزه نظارتی و هم در حوزه حقوق مصرفکننده است.
نظارت دقیق شرعی و بهداشتی بر واردات گوشت بوفالو
شریعتی در مورد نحوه ورود این محصول به کشور، بر رعایت سختگیرانهترین استانداردها تأکید کرد و گفت: تمامی فرآیندهای واردات و توزیع گوشت بوفالو، تحت نظارت مستقیم و دقیق سازمان دامپزشکی، با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و بهویژه نظارت شرعی انجام میشود. از مرحله کشتار تا زنجیره توزیع، تمامی مراحل برای تضمین سلامت مصرفکننده بازرسی میگردد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش ما درباره قیمت و ویژگیهای این گوشت عنوان کرد: به دلیل ویژگیهای خاص این گونه، قیمت آن در برخی موارد متفاوت است، اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد، رعایت درج دقیق اطلاعات بر روی بستهبندیهاست. تاریخ تولید، مقدار، شرایط نگهداری و نوع گوشت باید به وضوح بر روی محصولات بستهبندی شده درج شود تا مصرفکننده با آگاهی کامل خرید خود را انجام دهد.
ایجاد وفور فراوانی و مدیریت عرضه
برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در بخش پایانی این نشست اظهار کرد: در حالی که بخش عمده تولید داخلی ما متکی بر گوشت گاو است، ورود گوشت بوفالو به بازارهای سازمانیافته، بستهبندی شده و تحت نظارت (اعم از قصابیها و فروشگاههای مدرن)، بخشی از یک استراتژی بزرگتر است. هدف اصلی ما، ایجاد وفور کالا در بازار گوشت قرمز است.
وی تأکید کرد: وظیفه ما این است که با مدیریت صحیح زنجیره تأمین و افزایش تنوع محصولات پروتئینی تحت نظارت بهداشتی، دسترسی مردم به پروتئین باکیفیت را تسهیل کنیم. ما در حال حرکت به سمتی هستیم که با افزایش عرضه و کنترل قیمتها از طریق تنوعبخشی به منابع، ثبات را در بازار گوشت برقرار کنیم.
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