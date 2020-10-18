دستگیری ۵۵۵۰ سارق در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان صبح امروز در مراسم صبحگاه عمومی انتظامی استان که به مناسبت آغاز هفته ناجا و با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری، دادستان کرمانشاه و فرماندهان نیروهای مسلح، در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، اظهار کرد: پلیس هیچ هدفی غیر از ایجاد امنیت پایدار در جامعه و برخورد قاطعانه با مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی ندارد.

وی با بیان اینکه برخورد با پدیده سرقت و اراذل و اوباش از مهمترین برنامه‌های پلیس در راستای امنیت بخشی در جامعه است، گفت: در ۶ ماه سپری شده از سال جاری، با تلاش‌های شبانه روزی همکارانم شاهد کاهش ۵۴ درصدی شرارت، ۹ درصدی سرقت‌های مهم و خشن نسبت به سال قبل و همچنین پنج هزار مورد دستگیری سارقان و حدود ۵۵۰ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه دار بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز سربازان ولایت در نیروی انتظامی با روحیه ولایی و اعتقاد راسخ مقابل هرگونه ناامنی ایستاده و اجازه نمی‌دهند عده‌ای برای خودنمایی و یا هر علت دیگری فضای شهر و جامعه را متشنج کرده و باعث رعب و وحشت میان مردم شوند.

وی خاطرنشان کرد: در آمارهای اعلام شده از سوی ناجا نیز کرمانشاه در بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی از استان‌های آخر کشور است و همین سبب شده تا امنیت استان از میانگین کشوری وضعیت مطلوب‌تری داشته باشد.

جاویدان از همکاری خوب نیروهای مسلح، دستگاه قضائی و عموم مردم با پلیس قدردانی کرد و گفت: بدون شک گسترش این تعامل باعث ایجاد امنیت بیشتر در فضای جامعه و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

وی با گرامیداشت هفته ناجا و تقدیر از زحمات همه کارکنان انتظامی استان، گفت: پلیس خود را خدمتگذار مردم و خانواده‌های معظم شهدا دانسته و کارکنان این خانواده بزرگ نیز همگی پرورش یافته مکتب سیدالشهدا هستند و برای دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.