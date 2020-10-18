وضعیت اعتباری شهرداری بوشهر نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگرزاده صبح یکشنبه در آئین تودیع و معارفه شهردار بوشهر اظهار داشت: انتظار می‌رود حمایت‌های مسئولان استان از شهردار بوشهر ادامه داشته باشد تا شاهد دستیابی به اهداف مد نظر باشیم.

وی با اشاره به اینکه تا پایان فعالیت شورا زمان کمی باقی مانده است، افزود: کارهای بسیار زیادی برای توسعه و آبادانی بوشهر باقی مانده است که باید اعتبارات مورد نیاز برای آن تخصیص یابد.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف مد نظر شهردار بوشهر برای به ثمر رسیدن طرح‌های عمرانی و خدمات شهری با همکاری مجموعه شهرداری و مسئولان اجرایی تلاش دو چندانی کند.

وی خواستار تلاش ویژه برای دفع پسماند و بهبود وضعیت بهداشتی در شهر بوشهر شد و اضافه کرد: باید به صورت شبانه‌روزی برای ارائه بهترین خدمات به مردم بوشهر تلاش شود.

برزگرزاده با بیان اینکه تلاش‌های شهرداری باید در راستای خواسته‌ها و مطالبات مردم باشد، گفت: وضعیت اجرای طرح‌های خدماتی، عمرانی و بهداشتی در شهر بوشهر مطلوب نیست.

وی با تاکید بر تخصیص اعتبارات مناسب به شهرداری بوشهر، ادامه داد: باید از محل اعتبارات تملک دارایی و دیگر ردیف‌ها برای تسریع در تکمیل طرح‌ها و پروژه‌ها از شهردار جدید حمایت شود. ‌