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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۳

متمم قرارداد منتظر امضای شجاع؛

تکلیف خلیل‌زاده با پرسپولیس مشخص شد

تکلیف خلیل‌زاده با پرسپولیس مشخص شد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس امروز تکلیف خود را برای ماندن در پرسپولیس قطعی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل زاده پس از صعود با پرسپولیس به فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا لب به انتقاد از مدیران باشگاه و در راس آنها مهدی رسول پناه رئیس و سرپرست این باشگاه گشود.

مدافع ملی پوش پرسپولیس که یک فصل دیگر با این تیم قرارداد دارد تصمیم به جدایی از پرسپولیس به دلیل عدم پاسخگویی تلفن‌هایش توسط مدیریت باشگاه و کم بودن رقم قراردادش گرفته بود تا حاشیه‌های فراوانی را برای این باشگاه ایجاد کند.

خلیل زاده که از الریان قطر پیشنهاد داشت در صورت جدایی از پرسپولیس مجبور به پرداخت ۴۰ هزار دلار بابت رضایتنامه اش بود. همین امر باعث شد تا باشگاه پرسپولیس پیگیر ادامه حضور او در پرسپولیس شود.

از این رو مدافع سرخپوشان پایتخت با مسئولان باشگاه برای امضای متمم مالی در قرارداد خود برای فصل جاری به توافق رسیده است تا عصر امروز آن را امضا کرده و یک فصل دیگر در جمع بازیکنان پرسپولیس باقی بماند.

خلیل زاده به هیات مدیره باشگاه پرسپولیس قول داده است عصر امروز متمم قرارداد خود را امضا کرده و از فردا دوشنبه در تمرینات این تیم شرکت می‌کند.

کد مطلب 5050498

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    نظرات

    • محمد IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      1 4
      پاسخ
      چرا برای بشار و شجاع پول هست ولی برای شیخ و ملیچ نیست ؟؟؟

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