زیرساخت اینترنت کشور با شبکه شاد سنجیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز محمد جواد آذری جهرمی در هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های گفتگو بر محور تحول و بهبود یادگیری که با حضور وزیر آموزش و پرورش، ۳۱ مدیرکل استانی و بیش از ۷۵۰ رئیس اداره آموزش و پرورش سراسر کشور که به صورت ویدئوکنفرانس و در بستر شبکه شاد برگزار شد پس از استماع سخنان تعدادی از مدیران کل و با تبریک حلول ماه ربیع الاول، اظهار کرد: بر اثر شیوع کرونا، شرایطی در دنیا پیش آمد و سبک‌های زندگی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و یکی از حوزه‌هایی که تحت تاثیر قرار گرفت بخش آموزش کشورها است که بسیاری از کشورها آمادگی لازم را برای مواجهه با این پدیده را نداشتند.

وی افزود: آموزش و پرورش تلاش‌های زیاد و ارزشمندی را در چند ماهه اخیر انجام داد و در استمرار آموزش دانش آموزان شاهد مجاهدت همه کادر آموزش و پرورش کشور بودیم و در این شرایط سخت معلمان صحنه‌های بزرگی از ایثار و فداکاری خود خلق کردند.

آذری جهرمی با اشاره خدمات معلمان در دوران کرونا، تصریح کرد: فرهنگیان همواره جزو طبقه پیشتاز جامعه هستند و مجاهدت‌هایشان از سایر نهادها کمتر نیست و باید این مجاهدت‌های فرهنگیان در ایام کرونا مستندسازی و در تاریخ ثبت شود.

وی با گلایه از شایعه رایگان نبودن اینترنت شاد و سانسور شدن سخنانش در رسانه ملی افزود: اتفاقات خوبی در شبکه شاد افتاد و ظرفیت سازی خوبی انجام شد، هیچ پلتفرمی در کشور همانند شبکه شاد زیر باراینترنتی نبوده و حتی این تعداد مخاطب نیز نداشته است اما اشکالاتی هم دارد بنابراین همه باید برای رفعش مشکلات شبکه شاد تلاش کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی از اشکالات شبکه شاد، عدم دسترسی سه‌ونیم میلیون دانش آموز به این شبکه است و این موضوع برای آینده کشور خوب نیست؛ بنابراین همه تلاشمان را می‌کنیم تا این آمار کاهش یابد.

سنجش زیرساخت اینترنت کشور از طریق شبکه شاد

وی با بیان اینکه امروز همه کشور تحت پوشش نسل سوم اینترنت قرار دارد و روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز به این شبکه متصل هستند، اظهار کرد: آموزش‌های مجازی که از طریق شبکه شاد ارائه می‌شود، اولین شبکه‌ای بود که زیرساخت شبکه اینترنت ما را به طور جدی محک زد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه هوشمندسازی مدارس که در گذشته بین دو وزارتخانه منعقد شده، خاطرنشان کرد: در هوشمندسازی مدارس، تجهیز مدارس بر عهده آموزش و پرورش و ارائه زیرساخت‌ها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تاکنون هوشمندسازی ۶۷ هزار مدرسه انجام شده است و در فاز بعد بیشتر مدارس را به فیبر نوری مجهز می‌کنیم؛ البته این کار در در روستاها زمان بر است.

وی افزود: در بحث خدمات اپلیکشن‌ها در آموزش و پرورش کارهای خوبی انجام شده است و استارت آپ‌هایی خدمات صوتی، تصویری و دیجیتالی خوبی ارائه داده‌اند اما این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری از سوی آموزش و پرورش است.

تولید تبلت دانش آموزی ساخت داخل از چند ماه دیگر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه استارت آپ‌ها ظرفیت خوبی دارند و می‌توانند در بخش‌های مختلف کمک کنند، اظهار کرد: از شرکت‌ها حمایت کردیم و ظرف چند ماه آینده می‌توانند تبلت ارزان قیمت تولید و در اختیار دانش آموزان قرار دهند که قیمت این تبلت‌ها حدود دو تا سه میلیون تومان خواهد بود اما این قیمت هم برای برخی خانواده‌ها دشوار است و باید در این زمینه چاره‌ای اندیشید.

وی ادامه داد: با تعدادی از نهادهای حمایتی از جمله؛ بهزیستی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان حضرت امام ره، بنیاد برکت و … هماهنگ کردیم و مقرر شد تا بخشی از تبلت مورد نیاز دانش آموزان مناطق محروم را تهیه کنند.

یارانه اینترنت رایگان؛ روزی ۳ میلیارد تومان

آذری جهرمی تصریح کرد: روزانه سه میلیارد تومان یارانه بابت اینترنت رایگان به آموزش و پرورش از طرف دولت پرداخت می‌شود، بیش از ۱ میلیون و۶۰۰ هزار نفر در زمان اوج مصرف از اینترنت رایگان استفاده می‌کنند و ۸ و نیم میلیون نفر روزانه از اینترنت رایگان استفاده می‌کنند.

وی گفت: اینترنت رایگان را برای همه دانش آموزان و معلمان رسمی و غیررسمی ارائه دادیم، نیاز هر یک از کاربران در ماه حدود ۷ گیگابایت است اما حدود ۲۰ گیگابایت برای هر معلم طی سه ماه ارائه دادیم.

پیش بینی بار سنگین ترافیک در آذرماه

عضوکابینه تدبیر و امید با اشاره به افزایش سرورها و ظرفیت‌های اینترنتی، اظهار کرد: در ۴ قطب کشور باید سرورها را توزیع کنیم و نیاز به استقرار سرورها درهمه استان‌ها نیست؛ اما پیش بینی می‌کنیم آذرماه بارترافیکی سنگینی در شبکه اینترنت کشور داشته باشیم.

وی از برگزاری جلسه با مسئولین شبکه شاد خبر داد و افزود: امیدواریم با تلاشی که انجام می‌شود این اپلیکشن خدمات را به طور مناسب و مورد رضایت خانواده‌ها و جامعه فرهنگیان ارائه دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه موظفیم اینترنت مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را رایگان کنیم اما امروزه اینترنت همه مدارس را رایگان کردیم.

وی با بیان اینکه دانش بیشتر دانش آموزان نسبت به فضای مجازی در مقایسه با والدین‌شان یکی از مشکلات و موانع در مسیر کنترل دانش آموزان توسط والدین است، اظهار کرد: همواره تلاش می‌کردیم گوشی وارد مدرسه نشود چون از آسیب‌های آن مطلع بودیم اما امروز مدرسه وارد گوشی شده است و ناچار به استفاده دانش آموزان از گوشی تلفن همراه هستیم. بنابراین باید دوره‌های آموزش مهارت برای کنترل حضور کودکان درفضای مجازی ارائه شود.

عضو کابینه تدبیر و امید از تدوین نحوه کنترل والدین و معلمان در اینترنت خبرداد وافزود: باید دانش نسل قبل را افزایش دهیم و افزایش توانمندی خانواده‌ها در استفاده از فضای مجازی باید در دستور کار باشد و می‌توان ساختار جدید به عنوان معاونت آموزش مجازی در وزارت آموزش و پرورش پیش بینی کرد که مشترکا و از سوی دو وزارتخانه تاسیس این معاونت را از رئیس جمهور درخواست کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار آموزش و پرورش است اما زحمت اصلی برعهده فرهنگیان است و برای رفع مشکلات شبکه شاد تلاش می‌کنیم تا بهترین محتوا آموزشی در اختیار دانش آموزان در همه مناطق کشور قراردهیم تا عدالت آموزشی محقق شود.

آذری جهرمی در بخش پایانی سخنانش گفت: با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش استارت آپ‌ها در حوزه تعلیم و تربیت، آموزش معلمان و خانواده‌ها و ایجاد هنرستان‌های فناوری اطلاعات و.... موافقم و نماینده‌ای برای این موضوع تعیین و تفاهم نامه‌ای امضا خواهیم کرد.