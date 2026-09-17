تأمین مالی واحدهای دام و طیور با جذب ۲۷۰ همت منابع اعتباری

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان حوزه دام و طیور مراغه با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اظهار کرد: تأمین سرمایه در گردش مرغداریها یکی از موضوعات مورد پیگیری بوده و در مصوبات نیز افزایش سرمایه بانکها برای تأمین منابع مورد نیاز این بخش پیشبینی شده است.
وی افزود: بخشی از مصوبات مربوط به حمایت از واحدهای دام و طیور پیش از آغاز جنگ تدوین شده بود، اما شرایط ایجادشده بر روند اجرای برخی مصوبات اثر گذاشت. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی پیگیریها را ادامه داد و تلاش کرد از ظرفیت روشهای نوین تأمین مالی و تسهیلات اعتباری برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده کند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در مجموع ۲۷۰ همت منابع مالی از محل اوراق و روشهای اعتباری برای حمایت از واحدهای دامداری و مرغداری کشور جذب شده که سهم آذربایجان شرقی از این منابع ۲.۵ همت بوده است.
فتحی همچنین با اشاره به سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری محصولات کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی موضوع پرهیز از سرکوب قیمتها را به عنوان رویکردی برای حمایت از تولیدکنندگان دنبال کرده است و این موضوع با وجود برخی مقاومتها مورد همراهی قرار گرفت.
وی تأمین انرژی واحدهای دام و طیور را از دیگر مسائل مهم این بخش دانست و اظهار کرد: ناترازی انرژی پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشت و شرایط جنگی این وضعیت را تشدید کرد؛ از این رو موضوع تأمین انرژی مرغداریها در شورای عالی انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، ۷۰ درصد گاز مورد نیاز مرغداریها تأمین میشود و ۳۰ درصد باقیمانده نیز به صورت سوخت مایع و با قیمت معادل گاز مصرفی در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت.
فتحی ادامه داد: این تصمیم در پی پیگیریهای انجامشده و دفاع وزیر جهاد کشاورزی از ضرورت تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی در شورای عالی انرژی اتخاذ شد.
وی محدودیت منابع آبی را یکی دیگر از چالشهای بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: با وجود محدودیتهای آبی، تلاش میشود موانع موجود در مسیر تأمین آب مورد نیاز سرمایهگذاران بخش کشاورزی برطرف شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از موافقت با ایجاد صندوق منطقهای حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی جنوب آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار کرد: با وجود محدودیتهای قانونی برای توسعه صندوقها، با تجمیع سه صندوق، ایجاد صندوق منطقهای حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی جنوب استان مورد موافقت قرار گرفته است.
فتحی گفت: امکان تأمین سهم دولت در این صندوق از محل اموال مازاد وجود دارد و میتوان از این ظرفیت برای حمایت بیشتر از سرمایهگذاری و توسعه بخش کشاورزی استفاده کرد.
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