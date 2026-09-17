به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از واحد تولیدی مکمل غذایی دام و طیور تکدانه و نشست با فعالان حوزه دام و طیور مراغه که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به دیدگاههای فعالان بخش کشاورزی اظهار کرد: باید کشاورز را باور کنیم و با تمام وجود مسائل و دغدغههای او را درک کنیم.
وی افزود: کشاورزان باید در تصمیمگیریهای مرتبط با این بخش سهیم باشند و دیدگاهها و تجربیات آنان در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به رویکرد مدیریت استان برای حل مسائل بخشهای مختلف گفت: یکی از اقدامات مدیریت استان، فراهم کردن زمینه گفتوگو، تبادل نظر و چارهاندیشی برای حل مسائل و مشکلات بخشهای مختلف است.
وی ادامه داد: در همین راستا از مسئولان و مقامات کشوری دعوت میکنیم تا با حضور میدانی در استان، مسائل، ظرفیتها و مشکلات شهرستانها را از نزدیک مشاهده کنند و برای رفع موانع موجود تصمیمگیری شود.
سرمست با اشاره به پیگیری مسائل آذربایجان شرقی در پایتخت بیان کرد: به صورت مستمر در تهران مسائل و مشکلات استان را دنبال میکنیم تا موانع موجود در مسیر توسعه با جدیت پیگیری و برای آنها راهکار پیدا شود.
ظرفیتهای شهرستانها باید به کشور معرفی شود
وی در ادامه به همزمانی سفر وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجان شرقی با اجرای رویداد «ایران جان» اشاره کرد و گفت: این سفر در مقطع برگزاری این رویداد برنامهریزی شد تا ظرفیتهای شهرستانهای استان به نمایش گذاشته شود و توانمندیهای آذربایجان شرقی به مردم سراسر کشور معرفی شود.
استاندار آذربایجان شرقی، مراغه را یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان دانست و اظهار کرد: این شهرستان بهویژه در حوزه تولید سیب از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و برگزاری جشنواره سیب نیز با هدف معرفی این توانمندی انجام شده است.
وی افزود: در سایر شهرستانهای آذربایجان شرقی نیز جشنوارههای تخصصی برای معرفی محصولات، تقویت برندهای محلی و شناساندن ظرفیتهای تولیدی برگزار خواهد شد.
سرمست با اشاره به دیگر ظرفیتهای مراغه گفت: این شهرستان علاوه بر تولید سیب، در حوزههایی مانند پرورش ماهی، زنبورداری و مرغداری نیز از ظرفیتها و رتبههای قابل توجه استانی برخوردار است و باید برای حمایت و تقویت این توانمندیها برنامهریزی شود.
وی همچنین ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری مراغه را مورد توجه قرار داد و افزود: توسعه شهرستان نباید تنها بر بخش کشاورزی و تولید متمرکز باشد، بلکه ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری نیز باید در مسیر توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان از الگوی توسعه مبتنی بر شناسایی، تقویت و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی شهرستانها حمایت میکند و تلاش خواهد کرد زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیتها در مسیر توسعه استان فراهم شود.
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