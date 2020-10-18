شهدای مدافع حرم اوج افتخار ملت ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در تماس تلفنی برنامه زنده زائر ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌ها و عبادات مردم، در ایام سوگواری عزای اهل بیت (علیهم السلام) و همچنین تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول، و آغاز امامت امام جواد (علیه السلام) با اشاره به بازگشت پیکر مطهر شهدای مدافع حرم کربلای خان طومان گفت: خداوند متعال را برای بازگشت ستارهای درخشان در این ایام شاکر هستم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این مطلب که آسمان پرافتخار شهیدان این سرزمین با ستارهای درخشان خان طومان دوباره درخشیده است، افزود: شهادت شهدای خان طومان اوج افتخار ملت عزیز ایران و خانواده‌های عزیز شهیدان بود.

سرلشکر سلامی با اشاره به اینکه فضای جامعه ایران اسلامی این روزها با عطر معطر شهدای مدافع حرم، معطر شده است، ادامه داد: نسیم رحمتی که از پیکر مطهر شهدای خان طومان رسیده است رایحه دل‌انگیز شهادت را در جامعه جاری کرده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه پیکر نورانی شهدای مدافع حرم روح نشاط، طراوت و جهاد را در جامعه منتشر کرده است، خاطرنشان کرد: خان طومان نامی است که با استان مازندران کاملاً عجیبن شده است و در حافظه مردم دیار مازندران این نام نشان دهنده حماسه سازی مردم بزرگ و شرافتمندی است که برای دفاع از حریم اهل بیت (علیهم السلام) و نجات جان ملت مسلمان سوریه از توطئه تکفیری تروریستی از این دیار هجرت کردند.

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه شهدای مدافع حرم خان طومان برای حفظ امنیت ملی و آرامش مردم ترک دیار کردند، اضافه کرد: این شهدای عزیز جهاد را برگزیدند و در همان سرزمین به شهادت رسیدند و قریب به پنج سال با بازگشت پیکر مطهر این عزیزان چشم همه ما بویژه خانواده‌های عزیز شهدای والامقام به نورشان روشن شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان این مطلب که شهدای مدافع حرم خان طومان افتخار دیگری برای ایران اسلامی آفریدند، تصریح کرد: از مردم با غیرت، با شرف، مؤمن و انقلابی مازندران که در این ایام کرونایی با رعایت همه ملاحظات بهداشتی شهیدان را تنها نگذاشتند و غیرتمندانه و با عشق زیر تابوت این عزیزان را گرفتند و تا عرش الهی با شکوه بدرقه کردند، قدردانی می‌کنم.

سرلشکر سلامی در ادامه شهیدان مدافع حرم را استوانه‌های مستحکم عزت، سرافرازی و سربلندی کشور دانست و گفت: آنچه که امروز در این سرزمین به نام عزت، امنیت، آرامش، پیشرفت، رفاه و سربلندی وجود دارد همه مدیون پیکرهای پاک شهدا و رشادت و جوانمردی دلیرمردانی است که به همه آرزوهای دنیایی خود پشت پا زدند و از تعلقات گذشتند و راه نورانی جهاد را که سعادت مسلمانان در آن نهفته است، انتخاب کردند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: تا زمانی که قافله شهیدان جریان دارد، و تا زمانی که مردانی وجود دارند که به فرمان نایب امام زمانشان صحنه‌های نبرد را از وجود خود پر می‌کنند وسینه‌های ستبرشان را در مقابل تیرهای بلا قرار می‌دهند به این ملت و به این مملکت هیچ آسیبی نخواهد رسید.

سرلشکر سلامی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بویژه سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: ان شاءالله شهدای عزیز برای راهی که به ما نشان دادند، شاهد باشند تا پرچم را برافراشته نگه بداریم و این مسیر مستقیم جهاد فی سبیل الله را تا پیروزی نهایی ادامه بدهیم.

به گزارش مهر، پیکر مطهر پنج شهید مدافع حرم مازندران هفته گذشته پس از چهار سال از شهادت به استان بازگشت.