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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

تخفیف ۳۵ درصدی کالاهای مدرسه در نمایشگاه پاییزه بندرعباس

تخفیف ۳۵ درصدی کالاهای مدرسه در نمایشگاه پاییزه بندرعباس

بندرعباس - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت هرمزگان از عرضه کالاهای مورد نیاز مدارس با تخفیف ۱۵ تا ۳۵ درصدی در نمایشگاه فروش پاییزه بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فروش پاییزه در بندرعباس، اظهار کرد: در این نمایشگاه کالاهای مورد نیاز مدارس با اولویت کیف، کفش، پوشاک و لوازم‌التحریر عرضه می‌شود.

وی افزود: کالاهای عرضه شده در نمایشگاه با تخفیف حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۳۵ درصد در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به حضور واحدهای تولیدی پوشاک در نمایشگاه، گفت: عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان زمینه کاهش قیمت برخی کالاها را فراهم کرده است.

عباسی همچنین از استقرار واحد بازرسی و نظارت در محل نمایشگاه خبر داد و افزود: بازرسان در طول فعالیت نمایشگاه بر نحوه عرضه کالاها و عملکرد واحدهای صنفی نظارت می‌کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، موضوع را به واحد بازرسی و نظارت مستقر در نمایشگاه اعلام کنند تا بررسی و پیگیری لازم انجام شود.

گفتنی است، نمایشگاه فروش پاییزه به مدت ۱۰ روز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در محل دائمی نمایشگاه‌های بندرعباس واقع در سه‌راه جهانبار دایر است و پذیرای شهروندان خواهد بود.

کد مطلب 6943143

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