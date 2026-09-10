تخفیف ۳۵ درصدی کالاهای مدرسه در نمایشگاه پاییزه بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فروش پاییزه در بندرعباس، اظهار کرد: در این نمایشگاه کالاهای مورد نیاز مدارس با اولویت کیف، کفش، پوشاک و لوازم‌التحریر عرضه می‌شود.

وی افزود: کالاهای عرضه شده در نمایشگاه با تخفیف حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۳۵ درصد در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به حضور واحدهای تولیدی پوشاک در نمایشگاه، گفت: عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان زمینه کاهش قیمت برخی کالاها را فراهم کرده است.

عباسی همچنین از استقرار واحد بازرسی و نظارت در محل نمایشگاه خبر داد و افزود: بازرسان در طول فعالیت نمایشگاه بر نحوه عرضه کالاها و عملکرد واحدهای صنفی نظارت می‌کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، موضوع را به واحد بازرسی و نظارت مستقر در نمایشگاه اعلام کنند تا بررسی و پیگیری لازم انجام شود.

گفتنی است، نمایشگاه فروش پاییزه به مدت ۱۰ روز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در محل دائمی نمایشگاه‌های بندرعباس واقع در سه‌راه جهانبار دایر است و پذیرای شهروندان خواهد بود.