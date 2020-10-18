شائبه دخالت در انتخابات هیات فوتبال کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت‌های ورزشی همواره با شائبه دخالت افراد حقیقی و حقوقی همراه بوده است، اما ساختار اساسنامه و بیش از ۱۴ هزار طرفدار رشته ورزشی فوتبال در کنار برخی افراد خاص در استان کرمانشاه سبب شده تا شکل و رنگ این شائبه‌ها نسبت به سایر انتخابات متفاوت شود.

اما این بار شائبه دخالت در انتخابات متفاوت‌تر از هر زمان دیگری به سراغ هیأت فوتبال کرمانشاه آمده و که اگر رنگ بوی واقعیت بگیرد ممکن است تبدیل به دست آویزی برای معاندین سعودی و خبر چینان آنها در داخل کشور که پرونده پرسپولیس و النصر وجود آنها را اثبات کرد، خواهد شد.

در این خصوص رضا صادق پور از کارشناس کرمانشاهی و برجسته فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک سری واقعیات‌ها و نکات ساختاری در دنیای فوتبال وجود دارد و تمامی کشورها و حتی رئیس جمهور ها باید به آن پایبند باشند.

وی افزود: فوتبال به عنوان نهادی مستقل، سلسله و مراتب مختص به خود داشته و در کشورها زیر نظر فیفا، فدراسیون قاره‌ای و نمایندگان آن در کشورها اداره می‌شود و هیچ مقام اجرایی در کشور حق دخالت در فعالیت این نهاد و زیرمجموعه‌های آن را ندارد.

مشاور سابق اقتصادی باشگاه استقلال تهران خاطرنشان کرد: عزل و نصب، استیضاح و یا سوال از رئیس هیأت و یا رئیس فدراسیون فوتبال بر عهده مجمع تصمیم‌گیری این رشته ورزشی است و اعضای مجمع آزادانه می‌توانند در خصوص آن تصمیم گیری کنند و هیچ کسی حق هیچ گونه دخالتی در این خصوص ندارد.

وی با اشاره به تأثیر دخالت‌های اشخاص اجرایی در هیأت فوتبال استان بر کل فوتبال ملی، گفت: با توجه به عدم تأثیرگذاری فوتبال ایران بر ای اف سی و بالعکس نفوذ کشورهای رقیب ما در آسیا در کنفدراسیون فوتبال آسیا، قطعاً این چنین رفتاری برای کشور ما امتیازی منفی و دست آویزی برای تضعیف فوتبال ما خواهد بود.

صادق پور تصریح کرد: گرچه طرح برخی دعواها یا حواشی ممکن است در نهایت صدمه‌ای مستقیم به ورزش کشور وارد نکند اما آسیب‌های روانی، اجتماعی و حواشی ناشی از آن به مانند پرونده پرسپولیس و النصر گریبان‌گیر ورزش خواهد شد.

این پیشکسوت باشگاه استقلال ادامه داد: برخی اتفاقات و اسناد کوچک ممکن است در سایر کشورها مورد توجه قرار نگیرد اما در صورت رخ دادن در ایران با شدید ترین پوشش‌ها، برخوردها و موضع‌گیری ها از طرف مسئولین فوتبال آسیا همراه می‌شود، حال با دانستن این مساله چه دلیلی وجود دارد که خود ما این خطاها را مرتکب شده و گزک دست مسئولین ای اف سی بدهیم؟

معاون سابق توسعه و عمران باشگاه استقلال تهران با تاکید بر لزوم قانون‌پذیری از سوی مسئولین اجرایی، یادآور شد: صنعت فوتبال در جهان یک سری قوانین و مقررات دارد و ما باید در چهارچوب این قوانین و مقررات حرکت کنیم و با تمام توان از انتخاب فرد اصلح توسط مجمع حمایت کنیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های سرپرست یا مدیر کوتاه مدت در اختیارات کامل برای برنامه ریزی بلند مدت، گفت: باید بپذیریم اگر انتخابات هیأت فوتبال در اولین فرصت برگزار شود دارای برکات بسیار زیادی برای فوتبال استان کرمانشاه است و مجمع هیأت فوتبال قطعاً با بررسی سوابق افراد، اصلح‌ترین گزینه ممکن را برای ریاست هیأت فوتبال خواهند برگزید.

صادق‌پور در ادامه به معیارهای یک مدیر موفق اشاره کرد و گفت: در اصول مدیریت چندین شاخصه از جمله تجربه، تخصص و تعهد وجود دارد که فارغ از اسامی نفرات باید مورد توجه اعضای مجمع قرار گیرد؛ و دارا بودن مدیریت فنی، مدیریت ادراکی و مدیریت ارتباطی در اجرا مهمترین شاخص‌های یک مدیر خوب است.

وی افزود: باید بپذیریم وظیفه هیأت‌های فوتبال، باشگاه داری نیست بلکه آموزش، فراهم نمودن زیرساخت مناسب و برقراری مکاتبات مهمترین وظایف هیأت فوتبال استانی است و حتی طبق اساسنامه، هیأت می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کرده و عوائد آن را متوجه فوتبال در استان‌ها کنند.

گفتنی است، مهلت این دوره ریاست هیأت فوتبال کرمانشاه اواسط مهرماه به پایان رسیده است و طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال تا برگزاری انتخابات رئیس فعلی وظیفه سرپرستی هیأت را خواهد داشت.