مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می‌گیرد، اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، تا پایان هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت غبار رقیق صبحگاهی در برخی مناطق مانند شهرکرد و بروجن انتظار می‌رود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم چنان استقرار توده هوای سرد طی روزهای آتی در سطح استان انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: شهرکرد با دمای منفی چهار درجه سانتی گراد سردترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا در کوهرنگ به منفی یک درجه سانتی گراد رسیده است.