به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله نوروزی شامگاه یک شنبه در آئین افتتاحیه سی و سومین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان با سلام دادن به تمام کودکان و نوجوانان کشور و تشکر از تلاشگران عرصه هنری، هنرمندان، فیلمسازان و سینماگران اظهار داشت: در شرایط کنونی سی و سومین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان از طریق فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی به پیام خواهرخوانده‌های شهر اصفهان هم اشاره‌ای کرد و افزود: ۶ شهر خواهرخوانده از قاره‌های اروپا، آفریقا و آسیا با پیام‌های تبریک از برگزاری این جشنواره استقبال کردند که نشان از اهمیت برگزاری این جشنواره دارد.

شهردار کلانشهر اصفهان به سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان از شهر سی وسه پل گریزی زد و گفت: شعار این دوره ازجشنواره «هرخانه یک سینما؛ هر کودک یک داور» است و تلاش کردیم در شرایط سخت کرونایی بستری فراهم کنیم تا تمام کودکان ایران بتوانند فیلم‌های جشنواره را به تماشا بنشینند.

وی اضافه کرد: در شرایطی که کودکان و نوجوانان بیشتر اوقات خود را در منزل سپری می‌کنند هر خانه می‌تواند به یک پایگاه فرهنگی بدل شود تا کودکان، نوجوانان و جوانان بتوانند از تولیدات جشنواره بهره مند شوند و همچون داور متخصص در مورد فیلم‌ها اظهار نظر کنند.

نوروزی با تاکید بر اینکه بحران کرونا نشان داد «زندگی همواره جریان دارد» ادامه داد: حتی شرایط سخت کرونایی نمی‌تواند زندگی را متوقف کند و در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان بیش از ۱۰۰ فیلم را تماشا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تماشای فیلم‌های این دوره از جشنواره در تمام نقاط کشور و مناطق کمتر برخوردار فراهم است، اظهار داشت: به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش اصفهان بخشی از هزینه جشنواره را برای تأمین لوازم ضروری تحصیل کودکان محروم تخصیص دادیم.

شهردار کلانشهر اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان مرکز دائمی برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان است، گفت: برگزاری باشکوه جشنواره سی و سوم با تدابیر اندیشیده شده نشان داد اصفهان میزبان قدرتمند برای برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: کودکان و نوجوانان آینده ساز ایران هستند و شهرداری اصفهان به عنوان مجری این برنامه با همکاری خانواده می‌توانند زمینه رشد وشکوفایی آینده سازان را فراهم کنند.