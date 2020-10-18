کسانی که خواهان مذاکره مجدد با آمریکا هستند از گذشته عبرت بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر قاسمی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از مدافعان امنیت در بسیج و نیروی انتظامی به مناسبت هفته ناجا با اشاره به رأفت و مهربانی پلیس، بیان کرد: در فیلم یا واقعیت برخورد مناسب پلیس با برخی افراد نشانه مهربانی پلیس کشور است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه نیروی انتظامی در رونق تولید ایفای نقش دارد، افزود: اگر امنیت در شهر برقرار نباشد چرخ اقتصاد نمی‌چرخد لذا پلیس در رونق تولید نیز نقش اساسی دارد.

وی به نقش نیروی انتظامی در فضای مجازی اشاره و بیان کرد: فضای مجازی ابزار جنگ نرم دشمن برای به انحراف کشاندن فکر و ذهن جوانان است و باید از اقدامات پلیس فتا تا به امروز قدردانی کنیم.

قاسمی با تاکید بر اینکه هر جایی به نصرت الهی تکیه کردیم موفق شدیم، تصریح کرد: تکیه و توکل به خدا رمز پیروزی شهدا به ویژه شهید پاینده بود که جان خود را در راه ارزش‌ها فدا کردند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اینکه دشمنان شیعه در پی ناامید کردن جامعه به‌ویژه جوانان هستند، اظهار داشت: آیات و روایات زیادی درباره مقاومت و شهادت و ایثار داریم و در مقابل تسلیم در برابر دشمن از مفاهیم مردود در اسلام است.

وی با طرح این پرسش که چرا عده‌ای به دنبال مذاکره و سازش با آمریکا هستند، گفت: یک بار به خاطر مذاکره با آمریکا دچار مشکلات مختلف شدیم و عده‌ای که خواهان مذاکره مجدد با آمریکا هستند باید از گذشته درس عبرت بگیرند.

قاسمی با تاکید بر اینکه بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و مردم مؤمن و بصیر پای انقلاب هوشیارانه ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند که عده‌ای به کشور آسیب برسانند، تصریح کرد: آمریکا امروز در باتلاق فرو رفته و در حال نابودی است اما هنوز برجام برای عده‌ای درس عبرت نشده است‌.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه هر جا با تفکر بسیجی و انقلابی جلو رفتیم پیشرفت کردیم، بیان کرد: باید به تفکر بسیجی و روحیه انقلابی برگردیم و به تجربه سال‌های دفاع مقدس برای حل مشکلات اقتصادی رجوع کنیم.