حقمان را ازحلقوم آمریکا بیرون کشیدیم/برای فروش سلاح برنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ما با تحریم‌های مختلف مواجه بودیم و آمریکایی‌ها از این ابزار مرتباً علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کردند؛ در یک دوره‌ای در سال ۸۹ تلاش کردند با نفوذی که در شورای امنیت دارند تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به تحریم‌های شورای امنیت کنند که نفوذ آن را در جهان افزایش دهند.

وی افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ تمام تحریم‌های گذشته ایران را باطل کرد اما محدودیت‌هایی را به وجود آورد که هر کسی می‌خواهد با ایران ارتباط در حوزه تسلیحات داشته باشد باید از شورای امنیت مجوز بگیرد. این محدودیت اگرچه در ظاهر خیلی بهتر از گذشته بود اما با توجه به اینکه آمریکایی‌ها داشتند جلوی هرگونه ارتباط را با ایران می‌گرفتند و آنها می‌خواستند در حوزه بهداشتی، دارو و کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان و کمک‌های مردمی اخلال ایجاد کنند که امروز به طور خودکار و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ تمام محدودیت‌هایی که در حوزه تسلیحات پیش‌بینی شده بود برداشته شد و از امروز ما مجاز هستیم هر چیزی که نیاز داریم از دنیا تهیه کنیم و آنچه که دیگران نیاز دارند و می‌توانیم آنها را تأمین کنیم به دیگران بفروشیم.

وزیر دفاع گفت: اهمیت این موضوع بیشتر از نگاه دشمنان ماست؛ زیرا دشمنان ما به خصوص آمریکایی‌ها در یک سال گذشته تمام تلاش خود را کردند که این محدودیت‌ها برداشته نشود و یا محدودیت‌های جدیدی اعمال شود تا حدی که تمام حیثیت خود را پای این کار گذاشتند و هر آنچه می‌توانستند در این مسیر به کار بستند، اما حیثیت آنها به کلی رفت و اتفاقی افتاد که تاکنون برای هیچ کشوری در شورای امنیت نیفتاده است.

امیر حاتمی در خصوص چرایی ترس آمریکا از آزادی ایران در حوزه تسلیحاتی، گفت: این موضوع دلایل متعددی دارد. بخشی از آن به دلیل مسائل داخلی آمریکاست و توضیحات انتخاباتی برای آنها دارد. از سوی دیگر دلایل واقعی این موضوع این است که ما در دفاع مقدس با محدودیت‌هایی روبرو بودیم و اوج مظلومیت‌های مردم ایران و نیروهای مسلح را شاهد بودیم که آمریکایی‌ها تلاش کردند چیزی به دست توانمند مردم ایران نرسد اما اوج خود باوری را فهمیدیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر می‌خواهیم از عزت و تمامیت ارضی کشورمان دفاع کنیم باید در حوزه دفاع بر خود متکی باشیم. این باور موجب حرکت ما شد و امروز می‌توانیم ۹۰ درصد از نیازهای دفاعی خود را تأمین کنیم و با اتکا به توانایی خود می‌توانیم از کشورمان دفاع کنیم؛ ارائه این گونه الگو به دنیا برای آمریکایی‌ها بسیار تلخ و سخت است و آنها نمی‌خواهند چنین الگویی به دنیا ارائه شود.

حقمان را از حلقوم آمریکایی‌ها بیرون کشیدیم

وی افزود: جمهوری اسلامی در شرایطی به این توانمندی‌ها رسید که آنها تمام تلاششان را برای محرومیت ایران از حق طبیعی خود کردند و از سوی دیگر آنها می‌خواستند با گرفتن این حق جمهوری اسلامی ایران را تحقیر کنند؛ پس از این جهت برای ما بسیار مهم بود که این حق را بگیریم. به حمدالله تلاش کردیم و عنایت خداوند نیز شامل حال شد و این اتفاق بسیار مهم رخ داد و ما حقمان را از حلقوم آمریکایی‌ها بیرون کشیدیم.

امیر حاتمی در خصوص دکترین دفاعی ایران در شرایط جدید، گفت: اگر همه فرصت‌های دنیا نیز در اختیار ما قرار بگیرد ما از خود اتکایی دست بر نمی‌داریم و این محبت را به طور جدی دنبال می‌کنیم اما این شرایط فرصت‌هایی را برای ما به وجود آورده است که یک سوی آن استفاده ما از ظرفیت‌های دنیاست که می‌توان از فناوری‌های موجود در جهان استفاده کنیم و ما نیز می‌توانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم اما دوستانی داریم که آنها علاقه‌مند هستند و ما می‌توانیم از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم و برای تأمین بخشی از نیازهایمان از آنها بهره ببریم.

وزیر دفاع گفت: منطق اقتصادی می‌گوید اگر کالایی را جهان تولید می‌کند ما می‌توانیم بر اساس منفعت اقتصادی از آن استفاده کنیم؛ البته این خود اتکایی که به دلیل تحریم‌ها به وجود آمد موجب شکل‌گیری یک ظرفیت عظیم در داخل کشور ما شد که کشورهای مختلفی می‌توانند از این نیازمندی‌ها استفاده کنند. بر اساس اصولی که در جمهوری اسلامی ایران‌ها بر آن معتقدیم می‌توانیم این توانمندی خود را به کشورهای دوست اهدا کنیم.

وی در خصوص اینکه آیا برنامه‌ای برای خرید و فروش سلاح دارید یا خیر؟ گفت: زمینه خرید و فروش سلاح وجود دارد و ما در این خصوص برنامه داریم. از حدود یک سال قبل که آمریکا تلاش کرد این محدودیت‌ها تمدید شود به نوعی باعث شدند که بسیاری از کشورها از توانمندی ما آگاه شوند و به ما مراجعه کنند. در این خصوص مذاکرات و صحبت‌هایی انجام شده و زمینه‌هایی برای فروش و تأمین نیازمندی‌ها وجود دارد که البته فروش ما بسیار گسترده‌تر خواهد بود.

امیر حاتمی ادامه داد: محدودیت‌های شورای امنیت در هفت قلم مهم تجهیزات نظامی بود اما در دیگر حوزه‌ها ما هم خرید داشتیم و هم فروش انجام دادیم. امروز نیز بسیاری از کشورها به دنبال تأمین نیازهای شأن از ما هستند؛ به نظر من با این شکست که آمریکا در شورای امنیت خورد سلسله شکست‌های او تکمیل شد. به خصوص در نتیجه اقدامات دولت فعلی که موجب شد آنها در شورای امنیت یک سلسله شکسته‌هایی خوردند. آنها به جایگاهی رسیده‌اند که نمی‌توانند منافع خود را به درستی تأمین کنند و به همین دلیل سلسله شکست‌هایی را از ایران خوردند.

به یک قدرت موشکی قابل اتکا تبدیل شده‌ایم

وزیر دفاع با اشاره به سفر مسئولان نظامی کشورهای مختلف به ایران و بازدید از بخشی از تجهیزات دفاعی ایران، گفت: پیشرفتهای دفاعی ایران برای مهمانان ما بسیار تعجب آور بود که چگونه است که با وجود تحریم‌ها ایران به این پیشرفت‌ها رسیده است. یکی از این وزرا که مهمان ما بود در بازگشت از سفر به ایران به رئیس‌جمهور کشورشان از توانمندی‌های ایران گفته بود و رئیس جمهوری آن کشور در تماس با رئیس جمهور کشورمان، پیشنهاد همکاری و مشارکت برای تولید تجهیزات دفاعی را دادند با وجودی که این کشور یک کشور پیشرفته است؛ البته من اینجا نمی‌توان نام آن کشور را ببرم.

وی پیشرفت‌های ایران را بسیار گسترده دانست و گفت: یکی از موضوعات و ابعاد توانمندی دفاعی ایران بحث موشکی است که امروز کسی در آن شک ندارد. ما امروز به یک قدرت موشکی قابل اتکا تبدیل شدیم.

امیر حاتمی پیشرفت‌های کشور در حوزه رزم زمینی را بسیار گسترده دانست و گفت: در حوزه رزم زمینی ما تمامی اقلام دفاع زمینی از جمله تانک، راکت انداز، تیربار و انواع خودروهای زره پوش و مانند طوفان را تولید کردیم و همه این تجهیزات آماده فروش است.

وزیر دفاع ادامه داد: در حوزه هوایی نیز به توانمندی‌های منحصر فردی دست یافته‌ایم که شاید کمتر به آن اشاره شده است. ما توان تعمیر و نگهداری انواع هواپیمای غربی، شرقی و پهپادی را داریم که کمتر کشوری این توان را دارد؛ همچنین بالگردها را به روز و اورهال می‌کنیم. در حوزه دریا نیز توان ساخت زیر دریایی و شناورها، موشک‌ها و انواع رادار و تسلیحات را داریم و در سطح قدرت‌های به نام جهان هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت در حوزه الکترونیک گفت: امروز انواع بی سیم، رادار و تجهیزات الکترونیک در داخل کشور ما تولید می‌شود و ما نیاز به خارج از کشور نداریم. در حوزه پدافند نیز در برد بلند، متوسط و کوتاه دارای دایره گسترده از تجهیزات دفاعی مانند سامانه سوم خرداد و باور ۳۷۳ هستیم.

امیر حاتمی ادامه داد: ما بر اساس اصول مان حاضر به همکاری با کشورها هستیم، اما به خاطر پول هیچگاه باورهایمان را زیر پا نمی‌گذاریم. در صورتی که آمریکایی‌ها تجهیزات گسترده‌ای را در اختیار عربستانی‌ها قرار می‌دهند که علیه مردان مظلوم یمن به کار بگیرند ما تجهیزات مان را در اختیار کشورهایی قرار می‌دهیم که بخواهند این تجهیزات را در دفاع مشروع خود به کار بگیرند و از تمامیت ارضی خود دفاع کنند.

وزیر دفاع در باره حوزه پیشرفت راداری کشورها، گفت: ایران در حوزه رادار یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در سطح جهان است. ما در حوزه راداری کاملاً پیشرفته هستیم و با فناوری‌های روز و کارآمد، رادارهای مورد نیاز خود را تولید می‌کنیم و تمام آسمان کشور با رادارهای تولید داخل و به‌روز شده رصد می‌شود.

بیش از هزار میلیارد دلار بازار سالانه تسلیحات در دنیاست

وی ادامه داد: همه آدم‌های منصف امروز اعتراف می‌کنند که ایران جزو پنج شش قدرت برتر پهپادی جهان است که بخشی از آنها در سالروز صنعت دفاعی در مردادماه رونمایی شد. انواع پهپادهایی که در سطوح مختلف و با تجهیزات مختلف به کار گرفته می‌شود را تولید می‌کنیم. ما با اتکا به این توانمندی‌ها می‌توانیم در بازار جهانی به رقابت بپردازیم.

وزیر دفاع در خصوص مزیت تسلیحات ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی گفت: تجهیزات تولید شده ایران از قیمت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. نیروهای مسلح بسیار نسبت به کیفیت محصولات نظامی و تسلیحاتی سختگیری دارند و کمک می‌کنند یکی از باکیفیت‌ترین تولیدکنندگان این محصولات باشیم و این رابطه تعاملی ما توأم با سخت‌گیری است که به کیفیت محصولات کمک می‌کند. یکی از علت‌های اصلی آمریکایی‌ها برای جلوگیری از ورود ما به این حوزه هم به دلیل همین توانمندی بوده است.

امیر حاتمی با بیان اینکه سیاست دفاعی جمهوری اسلامی یک سیاست روشن، صلح و دفاع در منطقه است و جز این در بیش از چهل سال عمر انقلاب دیده نشده است، گفت: ما در جریان مقابله با تروریست‌های دست‌پرورده آمریکا این را به دنیا نشان دادیم و سند آن‌هم شهادت مظلومانه و مؤثر شهید سلیمانی است. اگر به کمک دولت سوریه رفتیم و در مقابل تروریست‌ها ایستادیم به خاطر تأمین امنیت منطقه بود و اینکه می‌دیدیم امنیت منطقه به خطر افتاده است.

وی افزود: پس با آگاهی و برای تأمین امنیت منطقه وارد شدیم و این چیزی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و گفت یک واحد ممکن است که امنیت نداشته باشد و بقیه در شرایط امن به سر ببرند. این سیاست ماست و آن را ادامه می‌دهیم. با وضعیت امروز جهان و یکجانبه گرایی آمریکا در ۴ سال گذشته، اهمیت دفاع برای همه روشن شد. شاید یکی از علت‌هایی که می‌خواستند ما در عرصه دفاعی وارد نشویم یا با تأخیر وارد شویم این است که بیش از هزار میلیارد دلار بازار سالانه تسلیحات در دنیاست.

وزیر دفاع گفت: ایران می‌تواند در ده سال آینده جزو یکی از پنج کشور عمده تأمین‌کننده تسلیحات برای خودش و منطقه باشد. ما کشوری هستیم که در یک موقعیت ممتاز قرار دارد و این مورد طمع بیگانگان است. ما گذرگاه‌های شمالی و جنوبی راهبردی داریم و منابع طبیعی بسیار داریم. اگر برای دیگران دفاع یک امر لازم است، برای ما امری واجب است. دشمن دنبال شرایطی است تا بر ما سلطه یابد و حفظ استقلال ما نیازمند قدرت دفاعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و در قدرت دفاعی شاهد این اتفاق هستیم.