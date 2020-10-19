مسابقات جام ستارگان به تیم ملی «پدل» ایران کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیزیپور در گفتگو با سایت فدراسیون اسکواش، اظهار داشت: این مسابقات تحت عنوان جام ستارگان قرار بود از ابتدای سال برگزار شود اما به دلیل کرونا به تعویق افتاد و مجوز برگزاری آن از سوی مراجع ذیصلاح و مسئول صادر نشد. با پیگیریهای انجمن پدل و فدراسیون اسکواش قرار بر این شد تا مجوز برگزاری مسابقات را بدون حضور تماشاچی داشته باشیم و فدراسیون پیگیری کرد و این رقابتها رقم خورد.
وی افزود: در حال حاضر تا پایان زمان ثبت نام چهار روز باقی مانده و استقبال خوبی هم از استانهای مختلف شده و مازندران، کرمانشاه و خراسان جنوبی و گلستان و چند استان دیگر شرایط میزبانی و شرایط حضور در مسابقه را جویا بودند. کمیته مسابقات انجمن پدل نیز مسابقات را به دو بخش مقدماتی و جدول اصلی برنامهریزی کرد که فضا برای حضور تمام نفراتی که علاقمندند فراهم کرده است تا در این مسابقات شرکت کنند، با هم رقابت کنند و چهار تیم جدول اصلی راه یابند.
دبیر فدراسیون اسکواش عنوان کرد: مسابقات در سطح بالا برگزار خواهد شد. آن چیزی که مد نظر ماست این است تا این رقابتها از لحاظ پراکندگی و حضور ورزشکاران از تمام کشور باشد و صرفاً از یک منطقه خاص نباشد و این هم پیام خوبی است که شاهد علاقمندی استانها برای حضور در این مسابقات هستیم.
وی اضافه کرد: چون ثبت نام تمام نشده نمیتوانم اطلاع دهم که چند تیم شرکت کردند و اوایل ماه بعد مهر اعلام میکنیم زیرا فرصت ثبت نام تا آن روز به پایان میرسد. به نظر میرسد مسابقات با حضور تیمهای زیادی برگزار شود و جوایز نقدی هم برای آنان در نظر گرفتیم. این مسابقات در بخش مردان برگزار میشود و قرار است بعد از آن مسابقات در بخش زنان برپا شود.
عزیزیپور یادآور شد: این مسابقات قطعاً به پیشرفت پدل کمک میکند. جام قهرمانی نخستین دوره قهرمانی جام ستارگان بسیار ارزشمند بوده و این رقابتها توزیع مدال و حکم قهرمانی کشور داشته و رنکینگهای کشوری را خروجی مسابقات تغییر خواهد داد و اینکه جوایز نقدی به تیمهای برتر تعلق میگیرد با توجه به پیگیریهایی که شده مجوز پخش مستقیم تلویزیونی از فینال مسابقات گرفته شده است. براساس یک فرآیندی طی شده، مسابقات در مراحل مختلف برگزار شده و انجمن پدل در برگزاری این رقابتها یک مقداری متمرکزتر شده و مسابقات خوبی را در پیشرو داریم. با توجه به اینکه تیم ملی بابت شرایط جهانی تقریباً فعالیت مهمی نداشته اما جدیت ملیپوشان دورادور رصد شده، فضایی هست که ما میتواتیم نفرات را بینیم و اسامی را به انجمن معرفی کنیم و بعد از این مسابقات خروجی خوبی داشته باشیم.
وی ادامه داد: وقتی انتخابی برگزار میشود صرفاً نام انتخابی روی آن گذاشته میشود. با توجه به اینکه آخرین انتخابی برای سال گذشته بوده، مسابقات نظارت و عملکردها ارزیابی میشود و نفراتی که باید به اردوی تیم ملی دعوت شوند یک خروجی هم خواهد داشت. این مسابقات رنکینگ کشوری دارد و از آنجایی که کمیته با عنوان انجمن پدل فعالیت خود را شروع کرد، سه مسابقه قبلی رنکینگ داشت و این مسابقات میتواند آغازگر رنگینک جدید و ثبت شده رسمی در انجمن باشد. الان انجمن برگزار کننده این مسابقات است و رنکینگها میتواند تغییرات خیلی محسوسی داشته باشد. بابت اینکه باشگاه شاهین زمین بازی را رایگان در اختیار این بازیها گذاشت بدینوسیله از مسئولان باشگاه قدردانی مینمایم.
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