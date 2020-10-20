۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در انبارهای استان همدان ذخیره شد

محمد شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر از برداشت سیب زمینی در استان همدان خبر داد و اظهار کرد: ۹۲۰ هزار تن سیب‌زمینی در ۲۱ هزار هکتار از مزارع استان همدان تولید شده که ۴۲۰ هزار تن آن سیب‌زمینی تابستانه بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه بالغ بر ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در انبارهای استان همدان ذخیره شده است، اضافه کرد: در حال حاضر قیمت خرید سیب‌زمینی در مزرعه هر کیلو یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۳۰۰ تومان است.

وی عنوان کرد: صادرات سیب زمینی به پاکستان و افغانستان از سرگرفته شده و در حال رایزنی با کشور عراق برای صادرات سیب‌زمینی به این کشور هستیم.

وی با بیان اینکه استان همدان دارای رتبه نخست تولید محصول سیب زمینی در کشور است، ادامه داد: در استان همدان سالانه بین ۲۱ تا ۲۶ هزار هکتار سیب‌زمینی در اراضی کشاورزی کشت می‌شود که این امر موجب شده تا همدان به عنوان قطب اصلی تولید سیب‌زمینی کشور محسوب شود.

پرورش با بیان اینکه ارقام مورد استفاده در کشت سیب زمینی آگریا، مارفونا، سانته، ساتینا و بامبا است، افزود: حوزه جغرافیایی تولید سیب‌زمینی در استان همدان وسیع است و از شمال استان همدان یعنی شهرستان رزن تا جنوب این استان یعنی شهرستان نهاوند را در برمی‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص تولید چغندرقند نیز از تحویل ۸۴ هزار تن چغندرقند همدان به کارخانجات قند خبر داد و گفت: سال جاری هشت هزار و ۳۷۷ هکتار قرارداد بین چغندرکاران استان همدان با چهار کارخانه قند بسته شده که هفت هزار و ۶۶۸ هکتار سطح سبز مزارع چغندرقند استان بوده و برآورد تولید ما ۴۶۶ هزار تن محصول بوده است.