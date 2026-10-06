حسینی: ساوه قطب‌ تولید محصولات دامی منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی شامگاه سه‌شنبه در آیین گرامیداشت روز دامپزشک در ساوه،،اظهار کرد: دامپزشکی یکی از دستگاه‌های اجرایی اثرگذار در حوزه سلامت و امنیت غذایی است و فعالیت‌های تخصصی و نظارتی این مجموعه از مرحله تولید تا عرضه فرآورده‌های پروتئینی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت جامعه دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان دامپزشکی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این مجموعه در معرض دید عموم قرار ندارد، اما نتایج آن به‌طور مستقیم در سلامت جامعه و اطمینان مردم از کیفیت و سلامت فرآورده‌های دامی و پروتئینی نمایان می‌شود.

فرماندار شهرستان ساوه ادامه داد: اجرای طرح‌های واکسیناسیون، پایش مستمر بیماری‌ها، نظارت بر واحدهای تولیدی، کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و همچنین کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، از جمله اقداماتی است که با تلاش مستمر و شبانه‌روزی مجموعه دامپزشکی انجام می‌شود.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های ساوه در حوزه تولید محصولات کشاورزی و دامی گفت: این شهرستان یکی از قطب‌های مهم تولید گوشت قرمز، دام و طیور و محصولات پروتئینی در منطقه به شمار می‌رود و حفظ و تقویت این جایگاه، نیازمند نظارت دقیق، برنامه‌ریزی مستمر و حضور مؤثر دستگاه‌های تخصصی از جمله دامپزشکی است.

وی تصریح کرد: سرآمد بودن در تولید و تأمین مواد غذایی سالم، صرفاً با افزایش میزان تولید محقق نمی‌شود، بلکه سلامت و کیفیت محصولات نیز باید همواره مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، نقش دامپزشکی بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

کنترل بیماری‌های دامی مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد

فرماندار ویژه شهرستان ساوه با تأکید بر اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اظهار کرد: کنترل و مهار بیماری‌های دامی علاوه بر حفظ سرمایه‌های دامی و اقتصادی، ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد و اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی می‌تواند از بروز و گسترش بسیاری از بیماری‌ها در جامعه جلوگیری کند.

حسینی افزود: واکسیناسیون به‌موقع دام و طیور، تشخیص و کنترل بیماری‌ها، اعمال نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای و رصد مستمر وضعیت دام و طیور، مجموعه اقداماتی است که در نهایت به تأمین امنیت و سلامت غذایی جامعه منجر می‌شود.

وی همچنین از مدیران و کارکنان مجموعه دامپزشکی شهرستان ساوه تقدیر کرد و گفت: حضور مدیران توانمند، دلسوز و شایسته در دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم را فراهم می‌کند و عملکرد مجموعه دامپزشکی شهرستان نیز شایسته قدردانی است.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه اظهار کرد: مدیریت مطلوب، تخصص و تلاش مجموعه دامپزشکی این شهرستان موجب شده است روند خدمت‌رسانی در این حوزه با جدیت دنبال شود و محیطی همراه با رضایت و انگیزه برای خدمت به مردم شکل بگیرد.

حسینی ادامه داد: امروز مردم انتظار دارند محصولی که بر سر سفره آنان قرار می‌گیرد، از سلامت و کیفیت لازم برخوردار باشد و تحقق این اطمینان بدون نظارت دقیق و مستمر دستگاه‌های متولی امکان‌پذیر نیست.