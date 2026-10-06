به گزارش خبرنگار مهر،محمد فتاحی شامگاه سه‌شنبه در آیین روز دامپزشک، با اشاره به اهمیت نقش دامپزشکی در تأمین سلامت جامعه اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیت‌های دامپزشکی به پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام اختصاص دارد و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای در حفظ سلامت عمومی برخوردار است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: با توجه به احتمال ورود و گسترش برخی بیماری‌ها از کشورهای دیگر، رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای و همچنین همکاری مستمر با کشورهای مقصد، از ضرورت‌های مهم در حوزه صادرات فرآورده‌های دامی است.

فتاحی با بیان اینکه الزامات بهداشتی کشورهای مختلف در زمینه واردات محصولات دامی متفاوت است، ادامه داد: سازمان دامپزشکی باید با کشورهای مقصد در ارتباط مستمر باشد تا الزامات بهداشتی آنها به‌درستی رعایت و زمینه صادرات محصولات تولیدی فراهم شود.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی در فرآیند صادرات، با هدف تضمین سلامت و کیفیت فرآورده‌های دامی و تسهیل حضور محصولات تولیدی استان در بازارهای خارجی انجام می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید استان مرکزی گفت: این استان سالانه حدود ۵۴ هزار تن گوشت سفید، ۵۳ هزار تن گوشت قرمز، ۳۲۰ هزار تن شیر و حدود ۴۱ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌کند و از جایگاه ویژه‌ای در بخش کشاورزی و دامداری کشور برخوردار است.

فتاحی همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر زنجیره تولید، فرآوری و عرضه فرآورده‌های دامی تأکید کرد و گفت: رعایت ضوابط بهداشتی در تمامی مراحل تولید و عرضه، علاوه بر پیشگیری از بروز و انتقال بیماری‌ها، نقش مهمی در افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت محصولات دارد.

وی افزود: دامپزشکی با پایش مستمر واحدهای تولیدی و اجرای برنامه‌های کنترل و مراقبت بیماری‌ها، تلاش می‌کند زمینه تولید محصولات سالم و استاندارد را فراهم کند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: توسعه صادرات محصولات دامی نیازمند افزایش تعامل میان دستگاه‌های مرتبط، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین آگاهی از استانداردها و الزامات کشورهای هدف است.

وی بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی استان، رعایت دقیق الزامات بهداشتی و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی می‌توان سهم محصولات دامی استان مرکزی را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش داد.