به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، همایش هنر / کرونا که در پی شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ از سال گذشته برنامه‌ریزی و بهار امسال فراخوان آن منتشر شد، روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه به صورت برخط برگزار می‌شود.

این همایش در روز نخست خود با سخنرانی علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر، عبدالحسین لاله دبیر علمی همایش و سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد آغاز می‌شود.

سپس مقالاتی چون «کرونا و بازاندیشی در گفتمان میراث فرهنگی و هنری» از نعمت‌الله فاضلی، «نقش پژوهش در آگاهی بخشی جمعی از طریق هنر؛ مطالعه موردی» از رضا افهمی و «پرفورمنس‌های زنده فرهنگی در مواجهه با ویروس جدید کرونا ی ۲۰۱۹» از شهاب پازوکی در بخش نخست این همایش با مدیریت کاوه خورابه ارائه می‌شود.

در نشست دوم این همایش که اسماعیل پناهی مدیریت آن را برعهده دارد نیز مقاله «کرونا و گذار از ابرقهرمان خیالی به قهرمانان واقعی؛ مطالعه ترامتنی پاره‌ای از آیکون‌های دیداری» از بهمن نامور مطلق و پریسا علیخانی، «پیوست و گسست در تبلیغات پسا کرونا» از مهدی محمدزاده و مائده حسینی کومله و «تبیین کارکرد نوین موسیقی در دوران کرونا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی» از عاطفه برومندان ارائه خواهد شد.

میزگرد «کرونا، فضای مجازی و آموزش هنر» نیز بخش پایانی روز نخست این همایش است که با حضور سیدعلیرضا گلپایگانی، یوسف خجیر و رضا افهمی با مدیریت مهدی مکی‌نژاد در روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه برگزار می‌شود.

برنامه دومین روز از این همایش نیز با مدیریت نیر طهوری، آغاز خواهد شد. در این بخش مقالات «ماسک به مثابه یک سلاح اهورایی، همگام با صنعت مد» توسط ندا اخوان اقدم، «فروپاشی آخرین فرا روایت، هنر، کرونا و جامعه مصرفی» توسط حسن بلخاری و مینا محمدی وکیل و «مجموعه "ماندن در خانه" از دیوید بو که؛ مطالعه با رویکرد بینامتنیت میکائیل ریفاتر» توسط بهمن نامور مطلق و زهرا مهدی پور مقدم ارائه می‌شود.

در ادامه این همایش دومین میزگرد با عنوان «کرونا، سیاستگذاری و اقتصاد هنر» با مدیریت سجاد محمد یارزاده برگزار می‌شود که در این میزگرد قادر آشنا، محمد اللهیاری‌فومنی و هادی مظفری سخنرانی می‌کنند.

آخرین نشست نیز به مقالاتی چون: «موزه‌ها و کرونا»، از سید محیط طباطبایی، «مروری بر تحول و پیشرفت موزه‌ها در دوران همه‌گیری کرونا» از پرناز گودرزپروری و مه‌بانو فلاحی و «تحلیلی بر نقش حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بخش فرهنگ؛ لزوم تأمین مالی و تخصصی» از حسانه حسینیان اختصاص دارد.

آخرین میزگرد با عنوان «هنر ایران در مواجهه با کرونا؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌انداز آینده» نیز بخش پایانی این همایش را تشکیل می‌دهد که با مدیریت عبدالحسین لاله، دبیر عملی همایش و با حضور بهمن نامور مطلق، مجید سرسنگی و علی تقوی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان همایش هنر / کرونا را می‌توانند روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه، از ساعت ۱۵ تا ۱۹، از طریق نشانی اینستاگرام فرهنگستان هنر artacademy_ir پی بگیرند. همچنین می‌توانند از اینجا به صورت برخط مشاهده کنند.