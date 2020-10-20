تعیین درجه شهرداری قیام دشت و ارتقا درجه ۴ شهرداری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجب صلاحی ضمن اعلام این مطلب گفت: ارتقا درجه شهرداری‌ها به استناد تبصره (۳) ماده (یک) آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب (۱۳۷۰/۴/۱) هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداری‌ها که طی نامه شماره (۳۴۷۹ مورخ ۹۴/۱/۱۹) به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده، انجام شده است.

وی در ادامه گفت: درجه شهرداری قیام دشت در استان تهران برای اولین بار تعیین و درجه هفت آن به استانداری ابلاغ شد.

وی افزود: در استان خراسان رضوی درجه شهرداری خلیل آباد به ۶ و درجه شهرداری گلمکان به ۴ ارتقا یافت.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: درجه شهرداری آبگرم در استان قزوین به ۵ و درجه شهرداری زرآباد در استان سیستان و بلوچستان به ۳ ارتقا یافت.

رجب صلاحی همچنین یادآور شد: به موجب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، شهرداری‌هایی که چهار سال از زمان ابلاغ آخرین درجه آنها گذشته، می‌توانند پیشنهاد ارتقا درجه خود را پس از تائید استانداری به معاونت امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال نمایند تا مدارک و مستندات در کارگروه ساماندهی درجه‌بندی شهرداری‌ها مطرح شود.

