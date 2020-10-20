دولت باید هزینه رفت و آمد در مناطق مرکزی پایتخت را بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران پس ازا استماع گزارش عضو شورایاری منطقه ۱۰ تهران و گلایه وی به بودجه ناچیز این منطقه در میان دیگر مناطق شهرداری گفت: بر اساس اطلاعات کتابچه بودجه تهران در سال ۹۹، تقریباً منطقه ۱۰ در ردیف‌های بودجه در میان مناطق میانه تهران قرار می‌گیرد. به هر حال با گستردگی امروز تهران، این منطقه یک منطقه مرکزی محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: همانطور که پایتخت به دولت سرویس می‌دهد و دولت باید هزینه آن را پرداخت کند، مناطق مرکزی تهران هم باید توجه بیشتری در اختصاص بودجه داشته باشند که رفت و آمد بیشتری به خاطر مراکز مهم شهری و دولتی دارند.

میرلوحی درباره توضیح عضو شورایاری منطقه ۱۰ که گفته بود ۴۰ ملک در حاشیه بزرگراه یادگار امام قرار دارد. به نظر می‌رسد اگر شهردار منطقه با سازمان املاک جلسه‌ای داشته باشد، می‌تواند مسائل این منطقه را حل کند و باید سریع عمل کند.

وی ادامه داد: نباید این‌طور باشد که املاک شهرداری در اختیار غیر باشد و شهرداری برای برنامه‌های خود دچار مشکل شود.

عضو ستاد هماهنگی شورایاری‌ها افزود: خط ۷ مترو از این منطقه عبور می‌کند و باید اتفاقات خوبی در این منطقه بیفتد. اگر طرح تاب نما تصویب شود، همین اتفاق می‌افتد که ساختمان‌های اداری و مجتمع‌های ایستگاهی در یک نقطه بافت فرسوده متمرکز شوند و من فکر می‌کنم آقای رباطی شهردار منطقه می‌توانند یک یادگاری خوبی برای منطقه به جا بگذارند.