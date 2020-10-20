تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در گیلان اظهار کرد: امروز موضوعات مسکن و حل بخشی از معضل اشتغال ایثارگران و ساماندهی گلزار شهدای استان را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به تأمین زمین ۱۵۰۰ مسکن برای ایثارگران استان گیلان، بیان کرد: در حوزه اشتغال نیز برای دو هزار نفر از ایثارگران گیلانی اشتغال ایجاد می‌کنیم.

وی به وجود مشکلات در حوزه درمانی اشاره و تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های ما ضعف خدمات دهی بیمه تکمیلی بود لذا با یکی از بیمه‌های فعال در کشور برای ارائه خدمات درمانی تکمیلی به ایثارگران قرارداد بسته‌ایم.

اوحدی ادامه داد: تفاهم نامه‌ای با وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی منعقد شد که طی آن کلیه مراکز درمانی تأمین اجتماعی باید با بیمه دی قرارداد ببندند و اگر مرکزی اعلام کند با این سازمان بیمه قرار داد نمی‌بندد مرتکب تخلف شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه مجلس یازدهم مجلس قوی و فراکسیون ایثار و شاهد آن از قوی‌ترین فراکسیون‌ها در سال‌های اخیر است، گفت: تبدیل وضعیت شرایط استخدامی فرزندان ایثارگران در مراکز دولتی و خصوصی نیز از سایر برنامه‌های است.

وی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم تاکید شده دولت موظف است فرزندان ایثارگر و جانباز بالای ۷۰ درصد را استخدام کند و امیدوارم که با پیگیری‌های مستمر شاهد تحول جدی در حوزه اشتغال جامعه ایثارگری باشیم.