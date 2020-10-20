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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

معاون رئیس جمهور:

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در دستور کار است

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در دستور کار است

رشت- معاون رئیس جمهور با اشاره به حل مشکل خدمات دهی بیمه تکمیلی به ایثارگران، گفت: تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در گیلان اظهار کرد: امروز موضوعات مسکن و حل بخشی از معضل اشتغال ایثارگران و ساماندهی گلزار شهدای استان را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به تأمین زمین ۱۵۰۰ مسکن برای ایثارگران استان گیلان، بیان کرد: در حوزه اشتغال نیز برای دو هزار نفر از ایثارگران گیلانی اشتغال ایجاد می‌کنیم.

وی به وجود مشکلات در حوزه درمانی اشاره و تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های ما ضعف خدمات دهی بیمه تکمیلی بود لذا با یکی از بیمه‌های فعال در کشور برای ارائه خدمات درمانی تکمیلی به ایثارگران قرارداد بسته‌ایم.

اوحدی ادامه داد: تفاهم نامه‌ای با وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی منعقد شد که طی آن کلیه مراکز درمانی تأمین اجتماعی باید با بیمه دی قرارداد ببندند و اگر مرکزی اعلام کند با این سازمان بیمه قرار داد نمی‌بندد مرتکب تخلف شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه مجلس یازدهم مجلس قوی و فراکسیون ایثار و شاهد آن از قوی‌ترین فراکسیون‌ها در سال‌های اخیر است، گفت: تبدیل وضعیت شرایط استخدامی فرزندان ایثارگران در مراکز دولتی و خصوصی نیز از سایر برنامه‌های است.

وی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم تاکید شده دولت موظف است فرزندان ایثارگر و جانباز بالای ۷۰ درصد را استخدام کند و امیدوارم که با پیگیری‌های مستمر شاهد تحول جدی در حوزه اشتغال جامعه ایثارگری باشیم.

کد مطلب 5052277

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    نظرات

    • ارش IR ۰۴:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
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      پاسخ
      خدا رو شکر پدرم 45درصد جانبازی داره اگه بالای 70درصدد بود من الان استخدام بودم مستاجر نبودم و...این درصد که ميزاريد احساس بدی بهم میده،پدرم یکی از بهترین پدرهاست

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