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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۰

مستند «پرنده ها درخت را فراموش نمی کنند» تغییر نام داد

مستند «پرنده ها درخت را فراموش نمی کنند» تغییر نام داد

فیلم‌ مستند بلند «پرنده ها درخت را فراموش نمی کنند» محصولی از گروه مستند روایت فتح به «۲۲/۲۲» تغییر نام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مستند روایت فتح، فیلم «پرنده ها درخت را فراموش نمی کنند»  که به کارگردانی فرود عوض پور و تهیه کنندگی سعید الهی در روزهای اخیر مراحل پایانی تولید را پشت سر گذاشته است، همزمان با شرکت در بخش جایزه شهید آوینی جشنواره فیلم حقیقت، نام خود را به «۲۲/۲۲» تغییر داد.

مستند «۲۲/۲۲» روایت شکل‌گیری گروهی از بسیجیان سال‌های اول انقلاب در شهرستان بندرگز از شهرهای استان گلستان است که تلاش کرده تا با نگاهی جستجوگرانه، مخاطب را با وجوهی دیگر از نوجوانان پرجنب و جوش دیروز و میانسالان امروز در مواجهه با انقلاب اسلامی آگاه سازد.

فرود عوض‌پور کارگردان این مستند سینمایی در پرونده حرفه‌ای خود ساخت بیش از ۲۰ فیلم کوتاه داستانی و مستند و کسب جوایز متعدد از جشنواره‌های داخلی و خارجی را همراه داشته و دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ست.

عوامل مستند «۲۲/۲۲» عبارتند از فیلم نوشت و کارگردان: فرود عوض پور، مشاور پروژه: پژمان لشکری پور، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل بیگی، تدوین: ماهک منصوریان، صدابردار: ایمان ترابی، صداگذار: سید رضا گدازگر، گوینده: سعید جهانشاهی و فاطمه محمدی، اصلاح رنگ: رضا محبی مدیر تولید: پوریا ریزان، تیتراژ و طراح پوستر: حسین گلستان، دستیار فیلمبردار: ستار گودرزی، هلی شات: ایمان ترابی، تدارکات: حسن افتخاری، طراح و تهیه کننده: سعید الهی، تهیه شده در: گروه مستند روایت فتح.

کد مطلب 5052295

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