به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، مستند «دُردانه‌ سکینه» به کارگردانی سید رضا حسینی و با محوریت زندگی شهید حسین آتش‌افروز محصول گروه مستند روایت فتح روز پنجشنبه ۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ و تکرار آن در روز جمعه ساعت ۱۲ از شبکه افق روی آنتن می‌رود. این شهید از جمله شهدای خانواده پرورشگاه مرحوم صنعتی زاده کرمان است که در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو مورد حمله شیمیایی دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید حسین آتش‌افروز در بیست و هفتم فروردین ۱۳۳۵، در روستای بهاء آباد از توابع شهرستان زرند چشم به جهان گشود. پدرش اکبر و مادرش سکینه نام داشتند، شهید آتش‌افروز تا پایان مقطع متوسطه درس خواند و دیپلم‌ انسانی گرفت. سال ۱۳۶۰، ازدواج کرد و به‌ عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و بیست و سوم بهمن ۱۳۶۴، در فاو براثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای شهرستان کرمان واقع است.

این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید رضا حسینی محصول گروه مستند روایت فتح است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از مدیر تولید: ابراهیم کاوه، تصویربرداران: احمد خلیل اول، سید هادی حسینی پویا، صدابردار: پرویز رمضانی، دستیاران تصویربردار: امیرحسین حاج محمدحسنی و حسین قدیانی، تحقیق و پژوهش: نوشین خدامی و سید رضا حسینی، طراحی گرافیک و طراح پوستر: پویا رئیسی و استودیو مصور، تدوین: سید رضا حسینی، دستیار تدوین: فریده سادات حسینی.