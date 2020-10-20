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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۱

طبق قطعنامه ۲۲۳۱؛

چین: لغو تحریم تسلیحاتی ایران باید اجرایی شود

چین: لغو تحریم تسلیحاتی ایران باید اجرایی شود

نمایندگی دائم چین در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، انقضای تحریم تسلیحاتی ایران را امری قطعی و نشانه تکمیل اولین مرحله از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نمایندگی چین مستقر در وین در یک رشته توئیت از لزوم اجرایی شدن پایان محدودیت‌های تسلیحاتی ایران سخن گفت.

بنا بر اعلام هیئت چینی، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از روز ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر)، محدودیت انتقال تسلیحات و همچنین سفر برخی اتباع ایرانی منقضی می‌شود که این نشانه تکمیل اولین مرحله از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ است. این توافق که به وضوح در قطعنامه شورای امنیت آمده است باید صادقانه اجرا شود.

نمایندگی دائمی چین در وین، در ادامه توئیت خود افزود: چین به برجام پایبند مانده و به همکاری با همه طرفین در راستای اجرای مداوم این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ادامه می‌دهد تا در تلاشی مشترک، راه‌حلی سیاسی و دیپلماتیک را برای موضوع هسته‌ای ایران پیش ببریم.

به گزارش مهر، وزارت خارجه چین دیروز هم به تهدیدهای آمریکا مبنی بر تحریم کشورهای طرف معامله تسلیحاتی با ایران واکنش نشان داد.

«ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره گفت: این آمریکا است که همه جا دوره می‌افتد و سلاح می‌فروشد حال آنکه از تجارت نظامی برای برآورده کردن منافع ژئوپلیتیکی خود هم استفاده کرده و حتی آشکارا در مسائل داخلی دیگر کشورها مداخله می‌کند.

وی در پاسخ به تهدیدهای آمریکا افزود: چین تجارت تسلیحاتی خود را در هماهنگی با سیاست صادرات نظامی و تعهدات بین‌المللی‌اش پیش می‌برد.

کد مطلب 5052500
مریم خرمایی

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