اجرای هزار برنامه در سالروز آغاز امامت امام عصر(عج) درخراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر موسوی نسب ظهر امروز در نشست خبری تشریح برنامه های بنیاد فرهنگی مهدی موعود خراسان رضوی به مناسبت سالروز آغاز امامت امام عصر(عج)، گفت: خداوند در قرآن کریم در میان همه نعمت هایی که به بشریت عطا کرده فقط درباره نعمت بعثت بر سر انسان ها منت گذاشته و این نشان از اهمیت آن و هر واقعه ای مرتبط با آن دارد.

مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) در خراسان رضوی با بیان اینکه آغاز امامت با واقعه غدیر و اتمام آن با امامت امام عصر (عج) است، اظهار کرد: ۹ ربیع الاول روز صبر، ایثار،. مقاومت و اکمال دین است و از جمله اعمالی که در این روز بر انجام آن تأکید شده، انفاق، اطعام مؤمنین، توسعه در نفقه، پوشیدن لباس نو و شکر و عبادت حق تعالی است که باتوجه به شرایط خاص موجود و مشکلات عدیده اقتصادی بهتر است خیرین و نیکوکاران در این راه قدم بر دارند و همچنین رسانه ها، اساتید و پژوهشگران در معرفی هرچه بیشتر موضوع مهدویت و روز امامت تلاش بیشتری کنند.

وی درباره برنامه های بنیاد مهدی موعود(عج) در خراسان رضوی در سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) گفت: بیش از هزار برنامه در سطح استان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود که از جمله آنها اعزام ۵۰ مبلغ و سخنران به مدارس، حوزه ها، مراکز فرهنگی و شهرستانهای محروم برای تبیین جایگاه مهدویت و مقوله انتظار، برنامه ویژه کودک و نوجوان در شعبه دوم بنیاد در خیابان هاشمی نژاد مشهد، مراسم جشن و شادی در شب آغاز امامت در مسجد المنتظر قاسم آباد مشهد، راه اندازی کارناوال شادی در سطح شهر، اجرای گروه سرود در اجتماعات سطح شهر، پخش کلیپ در رسانه ها و تولید محتوا برای آموزش مبلغین است.

حجت الاسلام موسوی نسب بر تعامل با امامان جمعه تأکید کرد و افزود: در نماز جمعه دوم آبان ماه ائمه جمعه به تبیین جایگاه مهدویت و مفهوم انتظار خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) در استان خراسان در سال ۸۵ آغاز به کار کرد، افزود: در طول سال هم برنامه هایی از قبیل اعزام مبلغ، دوره های تربیت مربی با همکاری حوزه ها و مساجد، پژوهش هایی در زمینه های مختلف مثل غرب و مهدویت، هالیوود و مهدویت، بیانیه گام دوم انقلاب و... زیر نظر بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) اجرا می شود.