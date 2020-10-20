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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۶

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد:

آمادگی ۱۰۰ اکیپ اتفاقات آب و فاضلاب در لرستان

آمادگی ۱۰۰ اکیپ اتفاقات آب و فاضلاب در لرستان

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از آمادگی ۱۰۰ اکیپ اتفاقات آب و فاضلاب در این استان برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی‌های فصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کرموند امروز سه شنبه در سخنانی از آمادگی بیش از ۱۰۰ اکیپ اتفاقات آب و فاضلاب در سطح استان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌های جاری و فصل سرما خبر داد.

وی افزود: اعلام حادثه در طول شبانه روز به سامانه ۱۲۲ شرکت موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب و رفع حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان یادآور شد: تجربه موفق رفع مشکلات ناشی از سیل و حوادث گذشته ما را در مقابله با حوادث احتمالی در شرایط مناسبی قرار داده و تلاش کرده‌ایم تاب آوری تأسیسات خود را در بالاترین حد ممکن نگه داریم.

کرموند خاطرنشان کرد: در هفته پدافند غیرعامل تجهیزات و وسایل نقلیه جدید حوزه آب و فاضلاب رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 5052512

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    نظرات

    • محسن ن IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام لطفاپیگیری حوادث آب روانجام بدید آب خونه هامون رو داغون کرده لوله آب تو کوچه شکسته آب میادتو خونه هامون

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