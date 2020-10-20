آمادگی ۱۰۰ اکیپ اتفاقات آب و فاضلاب در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کرموند امروز سه شنبه در سخنانی از آمادگی بیش از ۱۰۰ اکیپ اتفاقات آب و فاضلاب در سطح استان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌های جاری و فصل سرما خبر داد.

وی افزود: اعلام حادثه در طول شبانه روز به سامانه ۱۲۲ شرکت موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب و رفع حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان یادآور شد: تجربه موفق رفع مشکلات ناشی از سیل و حوادث گذشته ما را در مقابله با حوادث احتمالی در شرایط مناسبی قرار داده و تلاش کرده‌ایم تاب آوری تأسیسات خود را در بالاترین حد ممکن نگه داریم.

کرموند خاطرنشان کرد: در هفته پدافند غیرعامل تجهیزات و وسایل نقلیه جدید حوزه آب و فاضلاب رونمایی خواهد شد.