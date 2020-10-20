افزایش ۱۰۰ درصدی ساخت مسکن برای ایثارگران در استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی ظهر سه شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه تأمین زمین، ساخت مسکن، ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در سالن غدیر استانداری گیلان با بیان اینکه انسان‌ها در مسیر رشد و کمال قرار دارند و در این مسیر فرصت‌ها و موقعیت‌هایی سر راه آنها قرار می‌گیرد، بیان کرد: برخی انسان‌ها از فرصت‌های خود غفلت می‌کنند اما عده‌ای نیز با شناخت و بصیرتی که دارند از موقعیت‌های خود بهره می‌برند.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه علما و بزرگان باید راه کشف گنجینه عظیم دفاع مقدس را به ما بیاموزند، افزود: انسان‌ها در طول تاریخ به اندازه ظرفیت خود از مکتب امام حسین (ع) بهره بردند و امام خمینی یکی از افرادی بود که با استفاده از این مکتب به پیروزی‌های بزرگ دست یافت.

وی با اشاره به تشییع پیکر پاک شهدای خان طومان، اظهار داشت: همسران و مادران بزرگوار شهدا بدون استثنا روح عظیمی دارند و سِر زیبای معنوی در وجود آنها به ویژه مادران شهدا وجود دارد و آنها پس از شنیدن پیام مقام معظم رهبری بسیار متأثر می‌شدند و می‌گفتند حاضریم سایر فرزندان خود را نیز در راه اسلام و انقلاب بدهیم.

اوحدی خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران را همچون گنجی عظیم توصیف و عنوان کرد: کسی که دل خانواده شهدا را به دست آورد خداوند را راضی کرده و امضای این تفاهم نامه‌ها نیز خدمت به خانواده شهدا و در نتیجه موجب رضایت الهی است.

وی با ابراز امیدواری از اجرایی شدن دو تفاهم نامه، تصریح کرد: اجرای این تفاهم نامه‌ها با اقدامات ۱۲ سال اخیر در حوزه مسکن و اشتغال ایثارگران برابری می‌کند و مقرر شده با تأمین ۴۵ هزار متر زمین، ساخت ۱۵۰۰ مسکن برای ایثارگران گیلانی در دستور کار قرار گیرد که نسبت به ۱۶ سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور جنایت دشمنان در تحریم غذا و دارو را بی سابقه دانست و گفت: برخلاف ادعای آنها که می‌گویند این دو قلم تحریم نشده اما جانبازان و بیماران زیادی در تأمین احتیاجات خود دچار مشکل هستند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم تفاهم نامه تأمین زمین، ساخت مسکن، ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران گیلان توسط رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و استاندار گیلان امضا شد.