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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۲

در پیامی صورت گرفت؛

قدردانی رهبری از ناجا/ مردم از برخورد با منکرات استقبال می کنند

قدردانی رهبری از ناجا/ مردم از برخورد با منکرات استقبال می کنند

فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از زحمات و تلاش‌های کارکنان این نیرو قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از زحمات و تلاش‌های کارکنان این نیرو قدردانی کردند.

متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای که به فرمانده نیروی انتظامی ابلاغ شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار اشتری؛ سلام من را به همه کارکنان خوب و زحمت کش و خدوم نیروی انتظامی برسانید.

مردم عزیز ما قدر دان زحمات و تلاش‌های بی وقفه خدمتگزاران به خود و کشور هستند؛ و امروز اقتدار و مهربانی را توأمان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران احساس می‌کنند و از ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات استقبال می‌کنند.

۲۹ مهر ۱۳۹۹

کد مطلب 5052759

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      2 2
      پاسخ
      تشکر حضرت آقا کریمانه است. متأسفانه نیروی انتظامی در برابر بسیاری از هنجارشکنی ها مانند: کشف حجاب و بد حجابی ها، دوچرخه سواری قبح شکنانه زنان، سگ گردانی ها، معضلات قهوه خانه ها و بسیاری از مصادیق آشکار دیگر... فساد در جامعه منفعل و بی تحرک است!

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