به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور در مراسم مجمع صنفی کانون استادان دانشگاه ایران با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط دولت و دانشگاه اظهار کرد: دولت طی ۲۵ تا ۲۶ ماه گذشته نتوانسته آن‌طور که باید تعامل و رابطه منظمی با تشکل‌های دانشگاهی و به‌ویژه کانون‌ها داشته باشد تا از ظرفیت بی‌نظیر آنها استفاده کند و باید این موضوع را جبران کنیم.

وی با اشاره به برخی توجیهات درباره عملکرد دولت افزود: هنر ما ایرانی‌ها توجیه است و اگر امروز از من درباره چرایی این وضعیت سؤال شود، می‌توان گفت که کشور طی دو سال گذشته درگیر جنگ بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور یکی از شعارهای دولت وفاق بوده است، گفت: راهبرد کلی دولت اجرای برنامه‌ها بود. رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی برنامه خاصی ارائه نکرد، بلکه با نگاهی فراتر از مسائل سیاسی تأکید داشت که کشور به اندازه کافی برنامه دارد.

عارف ادامه داد: ما در نوشتن سند بسیار هنرمند هستیم و به اندازه کافی سند داریم، اما باید از خداوند قدرت اجرای آنها را بخواهیم. از سوی دیگر، انتخابات زودهنگام برگزار شد و فرصت لازم برای اینکه نامزدها برنامه جامعی ارائه کنند، وجود نداشت.

وی تصریح کرد: با این حال، از همان روزهای نخست موضوع استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها با جدیت مطرح شد و به‌ویژه در مدیریت ناترازی‌ها مورد توجه قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ناترازی‌ها محدود به حوزه آب، برق و گاز نیست، اظهار کرد: واقعیت این است که ما فقط در آب، برق و گاز ناترازی نداریم، بلکه در دانشگاه و بخش‌های مختلف کشور نیز با ناترازی مواجه هستیم.

عارف تأکید کرد: ما به هیچ دولتی اتهام نمی‌زنیم؛ هر دولتی که روی کار می‌آید به اندازه توان و ظرفیت خود تلاش می‌کند.

وی گفت: از همان روزهای نخست به این نتیجه رسیدیم که هیچ اولویتی بالاتر از علم و فناوری نداریم.

عارف در ادامه با تاکید بر اینکه امروز همه می فهمیم در زمینه اقتصاد مشکل داریم گفت: ما امروز مسئله جدی‌مان گرانی است؛ راهکاری هم نیست که دو تا مدیر بنشینند و حل کنند؛ اینکه چقدر قابل حل است و چقدر می‌شود آن را رفع کرد نیازمند یک اجماع نخبگانی و علمی است.

وی در ادامه ضمن عذرخواهی از مردم بیان کرد: ما واقعاً از مردم عذرخواهی می‌کنیم، شرمنده‌ایم که امروز دخل و خرج مردم‌مان، به‌خصوص حقوق‌بگیرها، جوابگو نیست. شما نمی‌توانید با تورم ۲۰ درصد، رشد ۵ درصد داشته باشید. نمی‌توانید با تورم ۴۰ درصد، رشد ۲۰ درصد دو سال گذشته را داشته باشیم و نمی‌توانیم امسال با تورم بالای ۶۰، ۷۰ درصد، رشد ۲۰ درصد حقوق بدهیم؛ نمی‌شود زندگی کرد.

وی در ادامه با طرح این پرسش که حالا چه کار باید کرد افزود: ما نمی‌خواهیم آینده را بدهکار کنیم، این را خطا می دانیم. نمی‌خواهیم انفال را بیاوریم هزینه کنیم. ما حق داریم از انفال بهره‌برداری کنیم. ما نمی‌توانیم نفت خام را بفروشیم، خرج کنیم؛ نفت خام متعلق به نسل آینده است. ما این بحث‌ها را داریم. این بحث برای امروز هم نیست. دانشگاه باید به ما کمک کند.

عارف با تأکید بر نقش دانشمندان و جوانان دانشگاهی در جنگ‌های آینده گفت: افسران جنگ‌های آینده دانشمندان جوان دانشگاه‌ها هستند؛ آنها فرمان می‌دهند، چراکه جنگ، جنگ علم و جنگ فناوری است.

وی در ادامه تاکید کرد: شما ببینید در بخش‌هایی که ما دست برتر داشتیم، همان دانشجویان شماها هستند؛ جوانان برجسته در حوزه تحصیلات تکمیلی، فوق‌لیسانس‌ها و دکترهای ما که در مراکز پژوهشی داخل دانشگاه و مراکز پژوهشی بخش‌های دفاعی و راهبردی مشغول به کار هستند. این پیروزی‌ها مدیون تلاش‌های آنهاست.

معاون اول رئیس جمهور در بخشی دیگر از صحبت های خود بیان کرد: امیدواریم که دشمن سر عقل بیاید و یک بار هم شده به میثاقش وفادار بماند. این یادداشت تفاهمی که امضا شده، عملی شود. حالا سوال این است که اگر یادداشت تفاهم عملی شود، مسئله تمام می‌شود؟ نه، ما تازه مسئله‌مان با نظام سلطه شروع شده است.

وی در ادامه گفت: ۴۰ سال است که نظام سلطه به‌صورت غیرمستقیم با ما می‌جنگید و حمله می‌کرد، اما امروز بالاجبار رسماً وارد این میدان شده و رسماً جنگیده است. در این شرایط، سه راهبرد اقتصادی، اجتماعی و زدن یا متوقف کردن پیشرفت علم و فناوری، از راهبردهای اصلی دشمن است که در هر سه بخش، به‌خصوص در بخش سوم، دانشگاه باید میدان‌داری کند.

عارف در ادامه تاکید کرد: ما باید امروز تلاشمان این باشد که نیازهای علمی، نیازهای فناوری و اولویت‌های فناوری کشور را شناسایی کنیم تا بتوانیم در وهله اول هم‌عرض دشمن باشیم و بعد از آن، برتر باشیم.

وی با تاکید بر اینکه دشمن ما مجهز به آخرین دستاوردهای علمی است گفت: ما نیز هم توانایی آن را داریم، هم پتانسیل آن را و هم نیروهایی را در اختیار داریم که در داخل کشور هستند. بسیاری از جوان‌های برجسته ما نیز در خارج از کشور حضور دارند و آمادگی دارند که در این مسیر به کشور کمک کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بارها افرادی مراجعه می‌کنند و می‌گویند که یک تخصص خاص دارند و آماده‌اند در کشور فعالیت کنند. مثلاً می‌گویند من در حوزه برق تخصص دارم و می‌توانم درس «مدار یک» ارائه کنم. ممکن است شما ابزار کار من را نداشته باشید، اما بدانید هر وقت لازم باشد، من در خدمت هستم.

وی افزود: این ظرفیت علمی کشور است و باید از آن استفاده کرد. ما در آینده باید راهبرد پژوهش، راهبرد آموزش و راهبرد نوآوری‌مان را به سمت نیازهای کشور هدایت کنیم. بنابراین باید با انسجام بیشتر و با استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور، به سمت تأمین نیازهای علمی و فناوری و تقویت توانمندی‌های کشور حرکت کنیم.