دستگیری سارقان اماکن خصوصی با ۲۵ فقره سرقت در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع کار در دستور کار ماموران کلانتری ۲۵ کندرود این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی و هماهنگی با مقام قضایی متهمان را شناسایی و در یک عملیات پلیسی سارقان را دستگیر و مقادیری اقلام سرقتی و موادمخدر کشف شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۲۵ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده‌ جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ نعمتی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس اطلاع دهند.