۸۰درصد زنان بالای ۵۰ سال تراکم استخوان مناسبی ندارند

بابک نخستین به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان در گفت و گو با خبرنگار مهر، پوکی استخوان را نوعی بیماری مزمن استخوانی دانست و اظهار کرد: در این بیماری توده استخوانی کاهش پیدا کرده و بافت استخوان به تدریج تحلیل می‌رود و در واقع پوکی استخوان یک بیماری خاموش است.

وی با بیان اینکه پوکی استخوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عرصه غیر واگیر است افزود: شکستگی ناشی از این بیماری، از هر ۳ زن بالای ۵۰ سال یک زن را درگیر می‌کند و تخمین زده می‌شود که در جهان در هر ۳ ثانیه یک شکستگی اتفاق می‌افتد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خاطرنشان کرد: با افزایش جمعیت افراد مسن، در بسیاری از کشورهای جهان و نیز در کشور ما شیوع پوکی استخوان و بروز شکستگی ناشی از آن رو به افزایش است.

نخستین افزود: نتیجه یک مطالعه منتشر شده در کشور ما تا سال ۱۳۹۰، شیوع پوکی استخوان را در زنان در نواحی ران پا و مهره‌های کمری معادل ۱۸.۹ درصد گزارش شده که نیازمند مراقبت‌های ویژه است.

وی ادامه داد: در همین راستا نتیجه یک مطالعه دیگر نشان می‌دهد تا پایان سال ۲۰۱۷، شیوع پوکی استخوان را در زنان یائسه معادل ۳۲ درصد و شیوع کاهش توده استخوانی را ۵۱ درصد نشان داده است.

شکستگی لگن خطرناک‌ترین نوع شکستگی ناشی از پوکی استخوان

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت زنان یائسه در کشور، از تراکم استخوان مناسبی برخوردار نیستند اظهار کرد: شکستگی لگن جدی ترین و خطرناک‌ترین نوع شکستگی ناشی از پوکی استخوان است که می‌تواند منجر به بستری طولانی مدت در بیمارستان، ناتوانی طولانی مدت یا برای همه عمر و حتی مرگ شود.

وی با تاکید بر پیشگیری و کنترل پوکی استخوان گفت: عواملی همچون شکستگی قبلی، سن بالا، سابقه فامیلی، یائسگی زودرس، مصرف سیگار و الکل، مصرف طولانی مدت داروهای «کورتیکواستروئید»، لاغری مفرط، بیماری‌های گوارشی فرد را برای شکستگی ناشی از پوکی استخوان مستعد می‌کند.

نخستین شعار امسال را با توجه به اهمیت تشخیص زود هنگام در پیشگیری از عوارض این بیماری همانند سال گذشته «مهار پوکی استخوان با تشخیص به موقع» عنوان کرد و افزود: افراد بالای ۵۰ سال باید جهت اطمینان از سلامت استخوان خود به پزشک مراجعه و در صورت ابتلاء به پوکی استخوان، جهت کنترل بیماری، درمان مناسب را دریافت کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه تاکید کرد: مصرف کافی کلسیم، پروتئین و «ویتامین د» و فعالیت فیزیکی منظم و تقویت قدرت عضلات برای کاهش ابتلاء به پوکی استخوان و کنترل پوکی استخوان توصیه می‌شود.