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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۲۳

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان:

امدادرسانی به مصدومان انحراف اتوبوس در محور سیرجان - حاجی آباد

امدادرسانی به مصدومان انحراف اتوبوس در محور سیرجان - حاجی آباد

بندرعباس - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان بابیان اینکه یک اتوبوس در محور سیرجان-حاجی آباد از مسیر منحرف شد، گفت: ۵ مصدوم حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.

مختار سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظهر امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه انحراف یک دستگاه اتوبوس مسافربری و برخورد با کوه در محور سیرجان _حاجی آباد در ۵ کیلومتری شهر حاجی آباد رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان اظهار کرد: به دنبال اعلام گزارش اورژانس به مرکز کنترل عملیات استان در ساعت ۱۴و ۲۵ دقیقه تیم امدادو نجات جمعیت هلال احمر از پایگاه بین شهری چاه تر به محل حادثه اعزام شد.

سلحشور تصریح کرد: امدادگران جمعیت هلال‌احمر با حضور در محل حادثه و امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۵ مصدوم این حادثه را به مرکز درمانی شهرستان حاجی آباد انتقال دادند.

کد مطلب 5052912

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