امدادرسانی به مصدومان انحراف اتوبوس در محور سیرجان - حاجی آباد

مختار سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظهر امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه انحراف یک دستگاه اتوبوس مسافربری و برخورد با کوه در محور سیرجان _حاجی آباد در ۵ کیلومتری شهر حاجی آباد رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان اظهار کرد: به دنبال اعلام گزارش اورژانس به مرکز کنترل عملیات استان در ساعت ۱۴و ۲۵ دقیقه تیم امدادو نجات جمعیت هلال احمر از پایگاه بین شهری چاه تر به محل حادثه اعزام شد.

سلحشور تصریح کرد: امدادگران جمعیت هلال‌احمر با حضور در محل حادثه و امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۵ مصدوم این حادثه را به مرکز درمانی شهرستان حاجی آباد انتقال دادند.