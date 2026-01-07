به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۱۵ روز سه شنبه ۱۶ دی ماه، گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر از ارتفاع در کوه جایین شهرستان حاجیآباد به مرکز EOC اعلام شد و بلافاصله در ساعت ۱۷:۱۸ یک تیم عملیاتی ۴ نفره از شعبه حاجیآباد به محل حادثه اعزام شد.
سلحشور با اشاره به شرایط دشوار منطقه عنوان کرد: به دلیل صعبالعبور بودن مسیر و سختی دسترسی، نجات گران در ساعت ۲۲:۳۰ موفق به رسیدن به مصدوم شدند.
وی تصریح کرد: فرد آسیبدیده پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، در ساعت ۶:۲۰ صبح امروز با استفاده از بسکت به پایین منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: در این عملیات، اداره محیطزیست، اورژانس و نیروهای مردمی همکاری مؤثری با نجات گران داشتند و مأموریت با موفقیت به پایان رسید.
