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۲ آبان ۱۳۹۹، ۷:۵۹

بحران در النصر بعد از بازی با پرسپولیس/ویتوریا در آستانه اخراج

بحران در النصر بعد از بازی با پرسپولیس/ویتوریا در آستانه اخراج

تیم فوتبال النصر عربستان با قبول شکست مقابل التعاون در هفته دوم لیگ عربستان وارد شرایط بحرانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال التعاون عربستان بعد از باخت به پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شرایط بحرانی پیدا کرده است. این تیم در دو هفته ابتدایی لیگ فوتبال عربستان هم متحمل شکست شد تا بدون امتیاز در قعر جدول رده بندی لیگ این کشور قرار بگیرد.

النصر که در هفته نخست لیگ عربستان مغلوب الفتح شده بود، شب گذشته هم با یک گل مغلوب التعاون شد تا مسئولان النصر برای برکناری «روی ویتوریا» سرمربی پرتغالی خود دست به کار شوند.

به نوشته روزنامه «عکاظ» عربستان، النصر سه گزینه برای سرمربیگری به جای ویتوریا در نظر دارد و در روزهای آینده این مربی پرتغالی را برکنار می‌کند.

کد مطلب 5054512

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