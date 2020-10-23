طرح تحول اجتماعی محلات حاشیه نشین در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد پیش از ظهر جمعه در سرکشی از امام پایگاه فرهنگی اجتماعی قلعه حسن گرگان با تقدیر از نقش آفرینی امامان در طرح مواسات به خصوص در ایام کرونا اظهارکرد: به دنبال احیا و تحلیل الگوی گفتمان ساز و مدل فرهنگی اجتماعی در طرح امام مسجد و محله هستیم.

ولی نژاد با اشاره به لایه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی چون طلاق اعتیاد و غیره گفت: این آسیب‌ها معلول هویت محله و ضعیف شدن پیوندهای اجتماعی است، لذا کنترل اجتماعی قوی و گفتمان و آموزش حاکم بر محله با محوریت تحول اسلامی می‌تواند موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات شود.

وی بیان کرد: رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در سه حوزه پیشگیری، درمان و مقابله از وظایف نظام اسلامی و دغدغه و توصیه‌های جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به نقش روحانیون در حوزه پیشگیری و ایجاد فرهنگ اسلامی و هدایت عمومی و تربیت انسان‌ها، افزود: جهت آبادانی مناطق حاشیه نشین و پر آسیب نیاز به تحول است و این تحول باید در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و عمرانی و با نگاه امام و امت رخ دهد.

مساجد مهم‌ترین نمونه هسته‌های مقاومت هستند

در ادامه معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان اظهارکرد: پایگاه فرهنگی اجتماعی با هدف ارتقای سطح فرهنگی دینی و عمومی مردم و جلوگیری از بروز و پیشرفت آسیب‌های اجتماعی در جامعه راه اندازی شده است.

حجت الاسلام رضا دیلمی گفت: گفتمان آسیب‌های اجتماعی و تحول اجتماعی جامعه پردازی بر مبنای مدل امامت امت است که از طریق سازماندهی محلات حاشیه نشین استان با محور قرار دادن مسجد و امام مسجد محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: مساجد نقش راهبردی و تأثیرگذار در حوزه‌های متنوع دینی اجتماعی و فرهنگی دارند و مهم‌ترین نمونه هسته‌های مقاومت هستند.

دیلمی با اشاره به این نگرش متعالی افزود: سازماندهی محلات استان بر مبنای مدل امامت امت و معنای مدل امامت امت با محور قراردادن مسجد و امام محله انجام می‌شود.

وی گفت: بهره گیری از شبکه عقلانیت، جریان انسانی پیش رو، گفتمان سازی و مردمی سازی تبلیغ از راهبردها و اقدامات اساسی تحول اجتماعی است که در رویکرد امامان محله به آن پرداخته شده است.

دیلمی با بیان اینکه موضوع ساماندهی سکونتگاه‌ها یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اجتماعی در استان است، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید فراوانی در این خصوص داشته و معظم له جلسات زیادی در ارتباط با ساماندهی معضلات اجتماعی برگزار کرده اند و این نشان دهنده این است که باید در این حوزه اهتمام جدی داشته باشیم.