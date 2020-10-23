پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، با عنوان این مطلب که تأمین اجتماعی در این شرایط سخت اقتصادی ماهیانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت می‌کند، اظهار داشت: شفافیت و پاسخگویی در اولویت این سازمان قرار دارد و ما با دریافت حق بیمه تعهداتی در قبال جامعه هدف برعهده می‌گیریم که باید تعهدات قانونی سازمان را به خوبی ایفا کنیم.

وی افزود: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد که این جامعه و اعضای خانواده آنان که به حدود ۴۵ میلیون نفر می‌رسند، بایستی با اطمینان خاطر از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار باشد و هدف نهایی سازمان تأمین اجتماعی رفع دغدغه و نگرانی نیروی کار است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان را اولین و مهم‌ترین وظیفه این سازمان برشمرد و گفت: ۶,۶۰۰ میلیارد تومان مستمری ماهیانه‌ای که سال گذشته به بازنشستگان پرداخت می‌شد، در سال جاری به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: ما تلاش کرده ایم که شرایط زندگی بازنشستگان را ارتقا دهیم و دغدغه بازنشستگان را برطرف کنیم.

سالاری، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را دومین وظیفه و تعهد قانونی سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: تأخیر حدود ۱۸ ماهه پرداخت مطالبات مراکز درمانی را جبران کردیم و امروز بدون هیچ تأخیری پرداخت‌ها مطابق با روال قانونی درحال انجام است.

وی، شفافیت و تسهیل خدمت رسانی را از مسائل بسیار مهم در سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: حدود ۲۰۰۰ بخشنامه را با مشارکت فعال نمایندگان شرکای اجتماعی تنقیح کردیم و در نهایت با تکمیل این فرآیند ۶۰ بخشنامه تنقیحی جایگزین ۲۰۰۰ بخشنامه قبلی می‌شود.