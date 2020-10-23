  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۵۸

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد؛

پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی

پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: ۶۶۰۰ میلیارد تومان مستمری ماهیانه‌ای که سال گذشته به بازنشستگان پرداخت می‌شد، در سال جاری به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، با عنوان این مطلب که تأمین اجتماعی در این شرایط سخت اقتصادی ماهیانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت می‌کند، اظهار داشت: شفافیت و پاسخگویی در اولویت این سازمان قرار دارد و ما با دریافت حق بیمه تعهداتی در قبال جامعه هدف برعهده می‌گیریم که باید تعهدات قانونی سازمان را به خوبی ایفا کنیم.

وی افزود: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد که این جامعه و اعضای خانواده آنان که به حدود ۴۵ میلیون نفر می‌رسند، بایستی با اطمینان خاطر از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار باشد و هدف نهایی سازمان تأمین اجتماعی رفع دغدغه و نگرانی نیروی کار است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان را اولین و مهم‌ترین وظیفه این سازمان برشمرد و گفت: ۶,۶۰۰ میلیارد تومان مستمری ماهیانه‌ای که سال گذشته به بازنشستگان پرداخت می‌شد، در سال جاری به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: ما تلاش کرده ایم که شرایط زندگی بازنشستگان را ارتقا دهیم و دغدغه بازنشستگان را برطرف کنیم.

سالاری، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را دومین وظیفه و تعهد قانونی سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: تأخیر حدود ۱۸ ماهه پرداخت مطالبات مراکز درمانی را جبران کردیم و امروز بدون هیچ تأخیری پرداخت‌ها مطابق با روال قانونی درحال انجام است.

وی، شفافیت و تسهیل خدمت رسانی را از مسائل بسیار مهم در سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: حدود ۲۰۰۰ بخشنامه را با مشارکت فعال نمایندگان شرکای اجتماعی تنقیح کردیم و در نهایت با تکمیل این فرآیند ۶۰ بخشنامه تنقیحی جایگزین ۲۰۰۰ بخشنامه قبلی می‌شود.

کد مطلب 5054657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      53 2
      پاسخ
      سلام :چرا به همین راحتی از همسان سازی نا به حق در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی میگذرید مگر این بازنشستگان با لشکری و کشوری چه فرقی دارند باز هم تبعیض باز هم تفاوت هیچ کس هم کار نمیکند خداوکیلی خودتون رو جای ما بگذارید تو این همسان سازی ۴۷۰ هزار تومان به بنده و در کشوری ۲ میلیون تومان چرا؟
    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      43 3
      پاسخ
      برو خجالت بکش این همه از حقوق ما طی 30سال کم شد و به حساب شما واریز شد اینهم آخرش کمترین حقوق نسبت به کشور یها
    • حسین IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      19 7
      پاسخ
      جناب سالاری همسان سازی همکاران بازنشسته سازمان هنوز پرداحت نشده
    • حیدری وفراهانی سرپل ذهاب AE ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      43 4
      پاسخ
      یعنی حقوق ما مستمری زیاد میشه یعنی ما میتوانیم امیدی داشته باشیم؟ بخدا اینقدر پیام دادم خسته شدم امیدوارم ک دیگه ناامید نشیم
    • گمنام IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      37 0
      پاسخ
      حقوق بازنشستگان تامین اجتمایی باید با تورم باشد یعنی ماهانه ۱۰ میلیون ۱۰ ۱۰ ۱۰
      • علی قاسمی IR ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
        0 0
        چرا بااین تورم با۲۳۰۰هزارتومان نمیشه زندگی کرد دولتمردان مگه ما باکشوری،ولشگری،فرق،داریم بخدا یک کاری بکنید
    • بازنشسته IR ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      43 1
      پاسخ
      خیلی ارتقاء دادید واقعاً خجالت نمیکشین بااین گرونی سرسام آور شما اصلاَ فکر کردید ما حد اقل بگیرا بااین حقوق چجوری هم کرایه خونه بدیم هم مخارج زندگی شما اگه بفکر بازنشسته ها بودید چرا گذاشتید تبعیض قائل بشید بین ما وکشوری واقعاً شما انصاف دارید جوابتونو خدا بده ۱۳۴۲
    • گمنام IR ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      27 1
      پاسخ
      این ۱۰ هزار میلیاردی که آقای مدیر عامل می فرمایند این بخش کوچکی از طلب این خانواده بزرگ تامین اجتمایی است این حقوق کفاف مخارج این قشر بزرگ را نمیدهد از دولت بخواهید بفکر باشد
    • محمدرضا رضائی IR ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      2 4
      پاسخ
      با عرض سلام خدمت شما اینجانب محمدرضا رضائی فرزند شهید ابراهیم رضایی و شاغل در سازمان تامین اجتماعی ،دارای حدوداً ۲۸ سال سابقه کار در همین سازمان می‌باشم لذا باتوجه به برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه فرزندان شهدا می‌توانند از ۸سال سنوات ارفاقی استفاده از مزایای بازنشستگی استفاده نمایند اما ساز
      • حسین IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
        2 1
        سلام آقاطبق قانون شماخیلی راحت ترازسایرین میتونی بازنشسته بشی همونطورک من شدم البت چندسال پیش وازطریق شکایت ازدیوان عدالت اداری
      • حسین IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
        3 0
        درضمن اینجانظردادن اصلأاعتبارنداره میتونی طبق قانون شکایت کنی ایمیل هم برات فرستادم تاازاین طریف راهنمایی کنم شمارو
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      34 5
      پاسخ
      خواهشا یک فکری برای بازنشسته های ده ساله بکنید داریم با بدبختی زندگی میکنیم با ماهی ۸۹۰چی بخریم چی بخوریم چی بپوشسم
    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      35 0
      پاسخ
      فقط حرف مفت بزنید پس چراماهاکه مستمری بگیرتامین اجتماعی هستیم این خدمات شایان شمارونمی بینیم ؟؟؟حقوق ما دومیلیون وسیصدهزارتومان هست ازخجالت بمیرید به خدا فلج شدیم بااین گرونیاومستاجری دیگه چیزی نمونده یابریم گدایی یادزدی یاقاچاق فروشی
    • سعید IR ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      28 0
      پاسخ
      این سالاری چرایک بارازدرامدهای سازمان وشستا وغیره شفاف حرف نمیزند .برای بازنشستگان چه کرده اید؟؟؟؟بامدیریت ضعیف وبی لیاقتیتان بیش ازنوددرصدبازنشستگان راچندبرابرزیرخط فقربرده اید!!!!! خجالت نمیکشیدازمعیشت ورفاه بازنشستگان حرف میزنید؟؟ننگ برشما
    • مهتاب نیکخواه IR ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      31 2
      پاسخ
      نابرابری و غیر انصافی در افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۹۹ بالای ۲ میلیون افزایش و همسانسازی داشته اند ، اما تامین اجتماعی دریغ از یک میلیون افزایش، با این وضعیت اقتصادی و گرانی های روزافزون و اجاره نشینی، واقعا" تاسف داره..
    • مارکوپلو IR ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      12 0
      پاسخ
      سلام علیکم حقوق ها کی زیاد میشه.لطفا بگین دیگه.
    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      15 0
      پاسخ
      آقای سالاری بفریاد بازنشستگان سخت وزیان آور برسید که خیلی درحقوشون اجحاف شده بعضی‌ها حدود3ملیون اضافه شده ولی مشاغل سخت 400 یا 500 تومان اضافه شده واقعا این عدالت نیست
    • رضا کاظم پور IR ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      6 20
      پاسخ
      سلام به وزیر محترم درود به مسولان عزیز زحمت کشیدند به کارگران کشور خود کمک کردند همه کارگران سلامتی شما عزیزان را از خداوند مهربان میخواهیم خداوند نگهدار شما خداحافظ
      • GB ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
        24 1
        دست از چاپلوسی بر دارید منظور شما ازینکه زندگی کارگران را ار تقا داده اند چیست. شاید شما امتیازات به علت خدمات ویژه داشته اید اما در مورد سایرین دروغ محض است
    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      7 16
      پاسخ
      من یک جوان ۳۲ ساله در یک شرکت خصوصی در تهران کار میکنم. با مدرک فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی. ۶ ماهه حقوق عقب افتاده داریم, اون هم بعد از ۴ سال سابقه کار در این شرکت، به من ماهی ۳ میلیون حقوق میدن!!! عوض اینکه پول رو به بازنشسته ها بدهید حقوق ما جوانان را زیاد کنید تا ما بتوانیم ازدواج کنیم.
      • ح.س IR ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
        3 1
        شما تامین اجتماعی را با کمیته امداد اشتباه گرفتی .بازنشسته مقداری ناچیز از انباشت ۳۰ سال زحمت خود را می گیرد اشتباه نکن به بازنشسته صدقه نمی دهند .اگه شما صدقه میخواهی .همانطور که گفتم برو کمیته امداد امام خمینی
    • مجیدژیانزنگنه IR ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      7 2
      پاسخ
      نظرم کامل ارسال نشدایا حقوق بیکاری آبانماه پسرم اضافه نمیشه بخدا قسم ماه قبل که 300 هزارتومن که مبلغی نیست ولی بحدی این زنو شوهر وخوشحال کردکه بنده بنوبه خودم تشکرمیکنم لطفا به پسرم که درشرکتی بدلیل مشکل مالی عذرش رو خواستند برسید که جزء اقشاراسیب پذیرجامعه محسوب خواهندبود ممنونم شب بخیر
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      7 0
      پاسخ
      آقای سالاری ازحق بیمه ای که دریافت می‌کردید نصفشو به مستمریها پرداخت می‌کردید بقیشو ذخيره میکردین حالا پرداخت کنید بازهم 2هزارمیلیارددیگه میمانه پس جای نگرانی وجود نداره
    • مستمری بگیر RO ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      11 1
      پاسخ
      مسئولین محترم تامین اجتماعی لطفآ حقوق خانمهای بازنشسته مستمری بگیر که شوهر مریض و از کار افتاده دارن رو افزایش بدهید . با حداقل حقوق شما میتوانید هزینه فرزند و مریض و غیرو رو تامین کنید .
    • زیر خط زجر AE ۰۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      11 0
      پاسخ
      هم چین با افتخار حرف خالی میزنن از خودشونم ممنون چه گلی به سر مستمری بگیر زدید من با 30سالو چند ماه پرداخت بیمه و ایثارگری جانباز بی مواجب مثلا تکاور عملیات ویژه جنگ‌ 2700مستمری دارم رئیس تو خودت با این مبلغ یه هفته زندگی میکنی من برا پول داروم که مسببش دفاع از این خراب شده بود باید تکدی گری کنم
    • جعفر IR ۰۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      8 0
      پاسخ
      جناب اقای سالاری ماها که هیچ لااقل درنورد حقوق بازماندگان یا اونهایی که زیر۱۰ سال سابقه دارند انصاف به خرج میدادین یک ارفاق کوچکی درمورد انها انجام میدادین که با حداقل حقوق چگونه باید سرکنند.خداوکیلی با این همه بی عدالتی شب سرتون وچطور میذارید روی بالش ومیخوابید.انصاف ازتامین اجتمایی پرکشیده.
    • ابراهیم GB ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      12 0
      پاسخ
      با نظری به حقوق شاغلان آنچه انجام شده است همسان سازی نیست بلکه مناسب سازی اندگ است افتخار زمانی دارد که همسان‌سازی بی تبعیض انجام گردد .
    • علی IR ۰۷:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      8 2
      پاسخ
      جناب آقای سالاری شماخودتان با۳۰سال خدمت حقوق ماهی ۳۹۹۰هزارتومان پنج سرعایله درایت زمان میتوانی معیشت راجورکنی حقوق لشگری و کشوری بالای ۷میلیون شداماحقوق ماهلال احمریهازیر۴میلیون خداخیرتان بده
    • مهدویان IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      16 1
      پاسخ
      بازنشستگان تامین اجتماعی وخانواده هايشان در فقر و مشگلات تورم ونگرانی واز طرف دیگر مشکلات پیری وکهولت سن دچار هستند ودولتمردان با روزی ٣٠ تومن افزایش حقوق چی میشه خرید وسرگردان وزير فشار تورم ونگرانی هستند بازنشسته بازنشسته است چه فرقی دارد همه باید زیر یک چتر قانونی باشند واز یک حقوق ومزایای وبن
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      18 1
      پاسخ
      الان تامین اجتماعی باید بهترین حقوق‌ها و امکانات پزشکی را داشته باشه پولاشو دولت خورده حالا برا چندر غاز حقوقشون آمار میدن و منت میزارن ببین جاهای دیگه چه حقوق بازنشستگی میدن
    • فرزاد IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      26 2
      پاسخ
      بس کنید دروغ وشالاتان بازی به مردم رو .اخه تا کی میخواهید به این بازی هاتون ادامه بدید.ابرو برای قشر بازنشسته که سالیان عمر خودشون رو وقف خدمت صادقانه به امثال شما کردن گذاشتید.راستی میتونم بپرسم خودتون حقوقتون ودریافتی تون چقدر که دم از خدمت به قشر بازنسته می زنید.یکسال تو بوق وکرنا میکوبید .خجالت
    • ناشناس IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      12 4
      پاسخ
      آقای سالاری شماهم مثل کشوری به مستمری تامین اجتماعی برس،الان حقوق پدربنده700تومنه اجاره نشین وزندگیشون نمیتونه بچرخه،ماهانه یک تومن اجاره میده،700حقوق میگیره،70بالاسن داره
    • زن سرپرست خانواده IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      29 2
      پاسخ
      آقای سالاری ممنون که‌ سطح زندگی مارو ارتقاء دادید مردیم ازخوشی يه کم به‌ فکر خودتون باشيد خسته نشید يه کمی هم‌ سطح زدگی خودتون رو هم‌ ارتقاء بدید آخه مردک تواین گرونی بامستاجری بچه‌ مریض خودم‌ پا به‌ سن گذاشتم دائم بايد دارو مصرف کنيم با 2300 چطوری زندگی کنيم بهتره اسم تامین اجتماعی روعوض کنيد
    • بی نام IR ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      14 2
      پاسخ
      وقتی که من مستمری بگیر سی ساله هستم وشما قبل ازاینکه من حقوقم رو بگیرم حق بیمه رو ازش کسر میکردید وده سال هم بنا بود همسانسازی کنید ولی پولمونو داده بود بدولت واون خرج ارباب جمعی خودش کرد و بعد از ده سال تازه یه قسمتی از پول ماهارو داده وشما هم حالا حقوق ماهرو از پولای اندوخته خودمون بدی منت میذاری.
    • ناشناس IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      13 1
      پاسخ
      پول کارگر خوردن نداره
    • حبیبه نجفی راد IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      13 0
      پاسخ
      شما سالهاس حق مستمری بگیران رو خوردین حقمونو روز قیامت از شما گرفته خواهد شد
    • باز نشسته IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      7 1
      پاسخ
      سلام تعجب دارم چرا پیام های من درج نمیشه من ۳۵سال سابقه پرداخت بیمه دارم حقوقم با این تورم ومشکلات زندگی به ۴ ت نمیرسه استدعا دارم رسیدگی نمایید
    • ناشناس IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      15 0
      پاسخ
      وقتی سران تامین اجتمایی از کشوری ولشگری باشند معلومه حق کارگران و مستمری بگیران خورده میشه،خجالت بکشید با این دو دوزه بازیاتون
    • حسن شفیعی AE ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      10 0
      پاسخ
      سلام چرا دروغ میگن من مستمری بگیر هستم هیچ همسانسازی برا حقوق نشد مرداد۲۲۰۰گرفتم مهرماه ۲۲۰۰همینطور
      • ناشناس IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
        2 0
        سلام. مستمری بگیرانی که 2میلیون ودویست هزار تومان حقوق میگیرن باچندسال سابقه این حقوق بهشون پرداخت میشه.بایدچندسال سابقه داشته باشی تا2200بگیری
    • ح IR ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      18 1
      پاسخ
      آقای سالاری اگه اعتقاد داری از خدا بترس از دروغ به این پیران پرهیز کن خودت هم در خانواده داری
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      13 1
      پاسخ
      بازنگری حقوق بازنشستگان تامین اجتمایی نسب به لشگری وکشوری که دوبار افزایش داشتن وبا پرداخت حق بیمه کمتر حقوقشان حدود دوبرابر شده چه اقدامی کردید ..جناب اقای سالاری.؟
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      9 1
      پاسخ
      خواهشن اینقدر منت سربازنشسته ها نگذارید پولی که قبلا برای روزمبادا پرداخت کردیم
    • فاطمه اسکندری IR ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      10 0
      پاسخ
      سلام. چطور مستمری بگیر با 1400زندگی کنه کرایه خونه روفقط بده ازگشنگی بمیره یا چادربزنه 10روزبا 1400 زندگی کنه. کدومش؟؟؟؟؟
    • RO ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      7 3
      پاسخ
      خدا رحم کنه به ما باوجوداقای سالاری
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      6 0
      پاسخ
      چیزی نگوییم بهتره درزمانه برای قشرکارگر
    • جوکار IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      9 1
      پاسخ
      باسلام باتوجه به تورم وخط فقر ۱۰ میلیونی این افزایشات نمیتواند جوابگوباشد تازه باتوجه به فرمولی که قبل از افزایشات اعلام کرده بودید به آنهم عمل نکردید .ضمنا بجای اضافه شدن به ردیف اول حقوق ،بعنوان یک آیتم جداآوردید که در افزایش سال آینده اثر ندارد .
      • مازادی IR ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
        4 0
        واقعا ننگ بر شما دزدان.معلوم نبست چه غلطی میکنن ..این پول که انگار به گدا میدید به کجا میرسه
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      11 0
      پاسخ
      جناب آقای سالاری ضمن عرض سلام ، خوب بود شفاف می فرمودین که ، همسان سازی را انجام نداده ، افزایش حقوق سالیانه را طبق قانون کار انجام نداده ،مشاغل سخت و زیان آور نا دیده گرفتیم ، و می فرمودین طبق کدام جدول و شرایط متناسب سازی را اجرا کردین . لطفا صادق باشید !
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      11 2
      پاسخ
      خجالت بکشید این خیانت است در حق بیمه شدگان تامین اجتماعی
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      12 0
      پاسخ
      کارگروکشوری ولشکری چه فرقی دارن مگرهمه تویک مملکت زندگی نمیکنند از کارگر بدبخت تر پیدا نمیشه مگر همه برای این نظام تلاش نکردیم ودرضمن کارگران مشاغل سخت چرا کسی براشون فکری نمیکنه ماکه ۴درصدهم بیمه اضافه دادیم
    • افسون IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      6 0
      پاسخ
      جناب سالاری خواستم بگم دغدغه بازنشستگان تامین باافزایس ششثدتاحتی یک میلیون حل نمیشه برادرمن این همسانسازی فقط رفع تکلیف ودورزدن بازنشستگان بیچاره بو .جهت اطلاع
    • داریوش IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      13 1
      پاسخ
      نمیدانم چرا در جراید میگن تامین اجمتماییها از بابت همسان سازی خیلی راضی و خوشحالن،کسی که با این حقوق خوشحال است فکر کنم خیلی دیوانه باشد
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      10 3
      پاسخ
      خودا ازتان راضی نباشه فقط دروغ تحویل بازنشسته تامین اجتماعی مدهید همسان سازی فقط برا لشکری وکشوری بود کمتر از دومیلیون افزایش نداشتن مال من صد تومان افزایش داشتم باسیو یک سال سابفه مال این مملکت نیستیم
    • یک بازنشستته FR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      2 0
      پاسخ
      باسلام چرادرمورد بازنشسته های ماده ۱۰ نوسازی که حق بیمش و واریزکردیم وسابقه بالای ۲۶ و ۲۷ سال راهم داریم. طبق گفته های خود که فرموده اید براساس اورده وسنوات متناسب سازی نموده ایم . انجام ندادهاند و طبق حکم سی سال سنوات ولی طبق جدول ۲۵ سال پرداخت شده است. لذا انتظارداریم اجازه ندهند حقمان ضایع کردد.
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      10 0
      پاسخ
      واقعان دارید صدقه میدید ب مستمری بگیران جای تاسف داره این دولت
    • آرام IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      4 1
      پاسخ
      تا کی دروغ.....مستمری بگیرا همیشه بدبختن...از کی تا الان همش میگن از برج بعد ...چرا ما افزایشی نمیبینیم...چرا وام و خدمات فقط شامل بازنشسته ها میشه....
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      6 0
      پاسخ
      والله بلاااه این انصاف نیست یه بازمانده با سه تابچه یتیم میگین حقوق زیاد شده مرداد مهر به ما 2200 دادن با گوشت فلان قیمت مرغ فلان قیمت با میوه یا هرچی دیگه نه مسافرتی نه رخت ولباسی وکفشی فقط خرج اینترنت و خوردو خوراک وکرایه دهم برج تمومه باباااا یکی بگه چکار باید بکنیم دیگه از بچه هاخجالت میکشیم
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      7 0
      پاسخ
      واقعا این چه مدلی بود که شما حقوق افزایش دادید اون از بازنشستگان کشوری و لشکری که دو ملیون اضافه شد واقعا ما ها آدم نیستیم با این پول خرج نون پنیر هم نمیشه باید دیگه قبزمون رو بکنیم تا بمیریم دیگه واقعا داریم با ایت گرونی کمرمون میکنه اون وقت ۲۰۰ تومان اضافه کردید واسه همسان سازی
    • علی محمدی IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      4 0
      پاسخ
      چرا کسی جواب نمیده چرا از من پول خدمت گرفتند من ۲۶.۵ سال توی کار سخت و زیان اور کار کردم توی ۵۷ سالگب باز نشسته شدم
    • ستاره IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      9 0
      پاسخ
      سلام شما مردم به تب گرفتین تا به مرگ راضی بشن با حقوق 2200 بچه دانشجو و محصل و دم بخت چیکار میشه کرد آرزوی بچههامون و خودمون تو آتیش نداری سوخت و نابود شد با این حقوق باید بگم ما فقط زنده ایم وگرنه زندگی نمیکنیم
    • علی AE ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا رانندگان آژانس ببمه تمیکنید واینا هم که هسن جز مشاعل سخت نی با این ساعات کاری بالا تصادفات گرماو..... وهیچیز هم دسشون نمیگره با اینکرایههای ریالی هزینهای دلاری به دور از عدالته
    • مختار IR ۱۶:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      4 0
      پاسخ
      راست میگه فقط تا اونجایی که تو توانشون بوده هست به دارای جیبشان ارتقا دادن به اسم باز نشته ها به کام مدیرا
    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      3 0
      پاسخ
      من ی زن مستمری بگیر ک همسرم فوت کرده باید چکار کنم با این همه گرونی نمیتونم پسرم وسروسامون بدم شماهم مثل اینکه صدقه میدین باما رفتار میکنین نمیتونیم یک لباس بخریم قفط باید شکممون سیر کنیم
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      4 1
      پاسخ
      نظر ما خجالت بکشید این خیانت است در مورد حق بیمه شدگان تامین اجتماعی 😡😡😡👊👊
    • IR ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      5 0
      پاسخ
      چقدوعده میدین عمل نمیکنین سه چهارماهه داریدمیگیدهمسان سازی این بودهمسان سازی ۲میلیون حقوق شد۲۲۸۰به نظرتون بریم گدایی یه زن مستمری بگیربااین حقوق اجاره خونه بده موادغذایی بگیره قبض آب وبرق وگازبده هرچقدرم قناعت کنیم بخداکم میاریم چراحقوق بقیه بیشتره ماچه گناهی بدرگاه خداکردیم آیافریادرسی هست
    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      4 1
      پاسخ
      یارانه ها رو میخوان به ۱۲۰تومان افزایش بدن با سرمایه تامین اجتماعی ما بازنشستگان تامین اجتماعی راضی نیستیم از حق ما که ۲۸۰۰حقوق میگیریم برداشته بشه پولی که روا ندارید به خود تامین اجتماعیها بدید رو میخواین بذل وبخشش کنید خدا ازتون نگذره
    • سیدعلی رضا سجادی IR ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      3 0
      پاسخ
      سلام حقوق مستمربگیران کار افتاده تامین اجتماعی خیلی کم است بایداضاف بشودبااین تحریم اقتصادی که دشمن درست کرد خیلی مشکل شده زندگی فکری بشودوسایل زندگی گران شده است باسختی زندگی می کنیم
    • حسین IR ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      2 0
      پاسخ
      سلام بیمه بیکاری جاماندگان کرونا چی شد کی واریز میشود آقای وزیر گفتند این ماه پس کی واریز میشود
    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      5 0
      پاسخ
      اینهمه تبلیع برای چی میکنید حقوق که میدین ببینید با اون میشه زندگی کردمردم را احمق فرص کردن ادم خجالت میکشه اونو به یکی صدقه بده شما به ما میدین کاش روزی برسه که خودتون هم مثل ما زندگب کنید انموقع دلمون خنک میشه
      • زارع IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
        0 0
        ایشالا که هرچه زودتر. به سرنوشت ما دچار. بشن دست خدا بالاترین دست هست..... .......
    • خلیل IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      در مورد ماده ۶۹ کسر ۲ درصد درمان ازهمکار جانباز بازنشسته لذا برای دریافت باید به دیوان شکایت کرد خیلی از همکاران رای از دیوان اوردنلد یا دیوان این رای به کلیه جانبازان تسری بدهد یا سازمان این مشکل به خاطر خدا حل کند
    • نادرحسین نژاد مستمری بگیر IR ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      آقای سالاری من باهفتصدو هفتاد تومان درماه چه بایدبکنم میتوانید دوروزبااین پول زندگی کنی چطور ازمستمریبگیری مثل من بی خبری بعددمازتامین معیشت بازنشسته میزند صدقه بمن دادید میگوییدهمسانسازی یامناسب سازی کردیدهمسان باچه مناسب باچه چیز
    • بهرام FR ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چرا از ۶۳۰۰۰۰تومان فقط۳۶۰ هزار تومان اضافه شده که حقوق مهر من شده ۹۹۰۰۰۰هزار تومان چقدر اضافه شه با این تبرم وگرانی چطوری زندگی کنیم
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      1 2
      پاسخ
      اینقدر منت گذاشتن برا چیست ،نه وزیر وزیر لایقی بود نه شما مدیر لایقی هستید،بگذارید برید ،بیشتراز این مدیون نشو،شما با ارگانی طرفید که سرمایه دارترین ارگان این مملکت تامین اجتماعی بوده،با نداشتن مدیر لایق،زیر مجموعه اش داره گدائی میکنه،.......شما که سیری بقیه هم بمیرند،خدا......
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      4 1
      پاسخ
      همسان سازی بازهم نوعی تبعیض.چطور کارمندان لشکری وکشوری ازانواع خدمات رفاهی .امثال هتل و....درشهرهای زیارتی سیاحتی برخوردارند ولی قشرکارگر همواره از اینگونه خدمات بی نصیبند.و.....تاکی بیعدالتی؟دفترچه تامین درمان تامین اجتماعی هم که هیچ ارزشی نداره.وامثال این موارد بسیاراست.بفکرمردم باشید.
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      2 0
      پاسخ
      تامین اجتماعی چرا مطالبات خود را از دولت پیگیری نمیکند(همه مطالبات) چرا به فکر این 45میلیون نفر زیر پوشش. که بیشتراز نصف جمعیت کشور است، نیست. دولت وتامین اجتماعی حق کارگر ها وبازنشستگان تامین اجتماعی را ضایع کرده اند(آنچه عیانست....)
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      چرا حرف مردم نمیخاین بشنوین چرا اینقدر مردم سر کار میزارین دو کلام حرف حق ودرست بزنید به داد دل مردم فقیر وبیچاره برسین دیگه مردم فقیر توانایشون از دست وادن
    • حسین RU ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من جبهه بودم وهیچ حقی درزمان خدمت نگرفتم آیاالآن چیزی بما تعلق میگیرد یانه؟
    • اصغر حسین زاده IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خواهشا الان ساعت چند هست من از مدیر عامل خواهش میکنم من ۲۲ سال بدون سربازی سابقه دارم جراحی کمر انجام دتم با بیمادی اعصاب روان تشنچ کلونیک تویک بگو چقدر دیگر بدهم تا بازنشسته بشم الان کارفرما منوتحمل میکنه
    • اصغرحسین زاده IR ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      توراخدا‌ جون بچه هات من جراحی کمر وسر وبچه بیماری دارم سابقه ۲۲ سال باسربازی همش سختی سنم ۴۳ چرابازنشسته نمزکنید چقدر دیگر حساب کنید دستور بدهید رودهن من بدهم ا تهران راحت شوم بچه ما زنداران کشاورزی میکنم فقط چراسنم کمه ۶۰ درصد رای آوردم ریس دستور بده جون بچه ات حاضرم الباقی اپول بدم
    • ناشناس IR ۰۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      والله ما خسته شدیم شما خسته نشدید از این همه وعده توخالی این حرفها برا ما نون نمیشه وقتی از گشنگی بمیریم میخواین به وعدهاتون عمل کنید دست بردارید ما احمق نیستیم
    • مجید محاوی IR ۰۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      4 0
      پاسخ
      حقوق مدیران سازمان تامین اجتماعی شفافیت بشه نجومی بگیران.....
    • رامین IR ۰۴:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      2 0
      پاسخ
      جناب آقای مدیرعامل مردم به اظهار اعداد و ارقام نجومی نیاز ندارند. اونها عملکرد درست میخوان. تامین اجتماعی تنها چیزی که نداره شفافیته!
    • بیچاره IR ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      جناب سالاری ممنونیم بخاطر شفاف سازی ممنونیم که شما ودیگر مدیران تامین اجتماعی خواب به چشم ندارند تا ارامش واسایش قشر ضعیف جامعه که بازنشتگان تامین اجتماعی هستند را فراهم کنید
    • بازنشسته تامین اجتماعی CA ۰۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      آیا شما فرق بین ۲۶ درصد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و۹۰درصد حقوق بازنشستگان لشکری کشوری ودولتی را نمی دانید آیا این تبعیض فاحش را قبول دارید خانواده های تامین اجتمائی و۳.۵ باز نشسته های تامین اجتمائی چرا باید حقوقشان ۶۰درصد کمتر از باز نشستگان لشکری و کشوری ودولتی باشد .شما آرامش اقتصادی و
    • بازنشسته تامین اجتماعی CA ۰۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      به فرموده رهبری تامین اجتماعی حق الناس است مال خانواده های تامین اجتمائی ومستمری بگیران و کارگران ودولت نه تنها کمک نمیکند بلکه بدهی راهم نمیدهد دست زدن به پس انداز پیر مردان و پیر زنان بی سرپرست بازی با آتش جهنم است
    • قادری IR ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      اقای سالاری چرا چرا کشوری خداقل پنج میلیون بنده حقیر پانصد هزارتومان اضافه شود. چرا به بازنشسته های تامین اجتمایی ظلم شده
    • علی DE ۰۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا کمکتون کند .خودت چقدر حقوق میگیر ی بیشتر از۲۳۰۰حرامه
    • حسین حسین نزاد IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام برادران عزیز وزرای محترم نمایندگان محترم مجلس واقعا شما میتوانید با این تورم با این حقوق مستمری به ادامه زندگی برنامه ریزی داشته باشید .توجه به پیام حضرت اقا داشته باشید مردم و بد بین نکنید خدا خیرتان دهد.
    • حسین حسین نزاد IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام برادران عزیز وزرای محترم نمایندگان محترم مجلس واقعا شما میتوانید با این تورم با این حقوق مستمری به ادامه زندگی برنامه ریزی داشته باشید .توجه به پیام حضرت اقا داشته باشید مردم و بد بین نکنید خدا خیرتان دهد.
    • مستمری بگیر IR ۰۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
      1 0
      پاسخ
      اقای سالاری مااین رافهمیده ایم که حقوق ما ازده سال پیش تا الان ۷برابر ارزشش را ازدست داده یعنی در واقع انگار ۷۰ درصد از حقوق ما راکم کردید
    • مستمری بگیر IR ۰۶:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
      1 0
      پاسخ
      اقای سالاری شما باید پیگیر بدهی دولت به تامین اجتماعی باشید شما وامثال شما باید جوابگوی حقوق دومیلیونی با این تورم باشید
    • سامان IR ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
      2 0
      پاسخ
      چرا باید افرادی که از دولت حقوق میگیرند مدیران تامین اجتماعی باشند تامین اجتماعی یک سازمانی است که باید افرادمنتخب ازقشر کارمند وکارگرمدیریت ان رابه عهده داشته باشند
    • عین الاه IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ترا بخدا هرچه زودتر تکلیف. حقوق بازنَشستگان تامین اجتماعی را معلوم کنید. در جامعه کارگران فرزند بیشتر هست
    • دادخواه حق IR ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خدا وکیلی گوش ما خسته شد دهن شما خسته نشد از حرفا و وعده های الکی با 2300 حقوق و مستاجری کی میتونه با این وضع اقتصادی که بوجود آوردین زندگی کنه منکه به تنگا رسیدم
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      تمام بدبختی ها کشور ومردم به بدست دولت چپاول گراست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها