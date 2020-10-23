به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آرون تیلور جانسون به عنوان یکی از بازیگران فیلم اکشن دیوید لیچ انتخاب شد.

در حالی که پیشتر اعلام شده بود برد پیت بازیگر نقش اصلی این فیلم است اکنون شماری از گروه بازیگران معرفی شده‌اند و گفته شده جوی کینگ و اندرو کوجی نیز برای بازی در این فیلم انتخاب شده‌اند.

این فیلم توسط سونی پیکچرز برمبنای کتاب ژاپنی کوتارو ایساکا با عنوان «ماریا بیتل» ساخته می‌شود و داستان آن درباره گروهی از آدمکش‌های حرفه‌ای است که در قطاری در توکیو در حال سفر هستند.

آنتونی فوکوآ از تهیه کنندگان این فیلم است.

اوایل ماه جولای اعلام شد که پیت به این پروژه پیوسته است. این اولین نقشی است که برد پیت پس از دریافت جایزه اسکار برای بازی در «روزی روزگاری درهالیوود» ساخته تارانتینو، در آن شرکت کرده است. وی همچنین با اما استون در فیلم بعدی دمین شازل با عنوان «بابل» بازی می‌کند که تولید آن تا ۲۰۲۱ به تعویق افتاده است.

تیلور جانسون به تازگی در فیلم «تنت» کریستوفر نولان بازی کرد. وی بعد از آن با یک فیلم جاسوسی با عنوان «کینگزمن» که پیش درآمدی بر فیلم‌های «کینگزمن» است بازی می‌کند. وی در فیلم‌های متعددی بازی کرده که «جانوران شب‌زی» تام فورد، «انتقام‌جویان: عصر اولتران» و «گودزیلا» از جمله آنها هستند.

این بازیگر بریتانیایی در سال ۲۰۰۳ کارش را شروع کرد و اولین بار در ۶ سالگی در نقش چارلی چاپلین کودک جلوی دوربین رفت.

لیچ علاوه بر کارگردانی بر نگارش فیلمنامه این پروژه که توسط زک الکویچ نوشته می‌شود هم نظارت می‌کند. وی پس از کارگردانی «هابز و شاو» این فیلم را برای کارگردانی پذیرفت.