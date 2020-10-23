به گزارش خبرنگار مهر به نقل از چاینا دیلی، گزارش سازمان ملل متحد نشان داد تجارت جهانی قرار است تا پایان امسال با سقوطی ۷ تا ۸ درصدی روبرو شود هرچند در سه ماهه سوم نشانه‌هایی از ریکاوری آن با پیشتازی چین دیده شد.

گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) نشان داد که در ۳ ماهه دوم امسال در حالی که پاندمی کرونا باعث مختل شدن روابط تجاری شد، هیچ منطقه‌ای از جهان از سقوط ۱۹ درصدی تجارت در امان نماند.

در این گزارش آمده است تجارت جهانی در سه ماهه سوم به نوعی ریکاوری شد چراکه سقوط حجم تجارت در این سه ماهه نسبت به سال قبل به ۴.۵ درصد رسید.

‌آنکتاد اعلام کرد: تجارت تجهیزات منزل و اداری و تجهیزات دارویی و درمانی در سه ماهه سوم با رشد همراه بود در حالی که تجارت اتومبیل و انرژی بیش از پیش افت کرد.

آنکتاد در پیش‌بینی اولیه خود رشد تجارت جهانی در ۳ ماهه چهارم را منفی ۳ درصد اعلام کرد اما اشاره کرد که با توجه به نامشخص بودن تحولات مربوط به پاندمی این پیش‌بینی قطعی نیست.

اما در ۳ ماهه سوم رشد قدرتمند صادرات چین باعث تقویت ریکاوری تجارت جهانی شد. طبق گزارش آنکتاد در این سه ماهه صادرات چین نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد جهش داشته است.

آنکتاد اعلام کرد که حالا سطح صادرات چین در ۹ ماه ابتدایی امسال با سطح قبل از پاندمی (۹ ماه ابتدایی سال گذشته) برابری می‌کند.

پیش از این سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی خود از تجارت جهانی در ۲۰۲۰ را اصلاح کرده بود و اعلام کرده بود تجارت جهانی امسال ۹.۲ درصد آب خواهد رفت اما این سازمان اعلام کرد در سال ۲۰۲۱ ریکاوری نسبت به آن‌چه قبلاً پیش‌بینی شده بود ضعیف‌تر خواهد بود و قرنطینه‌های احتمالی به علت موج دوم کرونا ریسک‌های واضحی را برای آن ایجاد خواهد کرد.