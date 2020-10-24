حجت الاسلام حسن منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دبیرخانه دائمی ستاد گرامیداشت هفته وحدت در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور مستقر بوده و هر سال این دبیرخانه با مشارکت ادارات و نهادهای مختلف اقدام به برگزاری برنامه‌های متنوعی در حوزه وحدت و تقریب مذاهب اسلامی می‌کند.

وی افزود: معتقدیم وحدت و تقریب مذاهب اسلامی تنها راهکار مقابله با توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان بوده و در این مسیر با تجلیل و تکریم فعالان عرصه تقریب و وحدت اسلامی سعی داریم که پایه‌های این ضرورت را در جامعه بیش از پیش تقویت نمائیم.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور تصریح کرد: سیره رسول الله (ص) به عنوان نقشه راه برای تعالی و سعادت مسلمانان در دنیا و آخرت محسوب شده و همانطور که ایشان مسلمانان صدر اسلام را به وحدت کلمه و همبستگی توصیه می‌کردند و با تکیه بر وحدت در برابر توطئه‌های کفار و مشرکین پیروز شدند ما هم در این برهه زمانی و در آینده تنها با سلاح وحدت می‌توانیم در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی نمائیم.

حجت الاسلام منتظری اظهار کرد: دعوت به وحدت یک نقطه استراتژیک در جهان اسلام بوده و همه ما باید از این نقطه محوری حفاظت نمائیم و در برابر توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان با تأسی از سیره رسول الله (ص) گام برداریم.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در ادامه سخنان خود اعلام کرد: متأسفانه شاهد شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا از جمله مناطق کردنشین و اهل سنت ایران اسلامی هستیم و همین امر موجب شده است که ویژه برنامه‌های ماه ربیعالاول که دارای جایگاه ویژه در بین اهل سنت این منطقه است برگزار نشود و همچون سنوات گذشته شاهد مراسم‌های مولودی خوانی در مساجد و تکایای کردستان نباشیم.

حجت الاسلام منتظری افزود: ستاد گرامیداشت هفته وحدت در استان کردستان با توجه به شرایط جامعه امسال تصمیم گرفته است که بیشتر برنامه‌های این هفته را به صورت مجازی و در بستر رسانه‌ها برگزار نماید لذا در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی گسترده فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای استان هستیم.

وی اعلام کرد: پخش چندین مستند با محوریت وحدت بین پیروان مذاهب اسلامی در شبکه استانی کردستان، پخش کلیپ‌های تولیدی از شخصیت ماموستا شیخ الاسلام و بزرگان عرصه تقریب مذاهب اسلامی در صدا و سیما و فضای مجازی، برگزاری مسابقات فرهنگی در بستر فضای مجازی، تجلیل از فرهیختگان تقریبی، تقدیر از فعالان رسانه‌ای در حوزه تقریب و تجلیل از خانواده معزز شهدای وحدت و تقریب استان از جمله برنامه‌های شاخص در هفته وحدت خواهد بود.