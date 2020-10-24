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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۲۳

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور خبر داد؛

برگزاری مجازی برنامه‌های هفته وحدت در کردستان

برگزاری مجازی برنامه‌های هفته وحدت در کردستان

سنندج- مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: به دلیل شرایط کرونایی بیشتر برنامه های در نظر گرفته شده برای گرامیداشت هفته وحدت در کردستان در بستر فضای مجازی برگزار می شود.

حجت الاسلام حسن منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دبیرخانه دائمی ستاد گرامیداشت هفته وحدت در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور مستقر بوده و هر سال این دبیرخانه با مشارکت ادارات و نهادهای مختلف اقدام به برگزاری برنامه‌های متنوعی در حوزه وحدت و تقریب مذاهب اسلامی می‌کند.

وی افزود: معتقدیم وحدت و تقریب مذاهب اسلامی تنها راهکار مقابله با توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان بوده و در این مسیر با تجلیل و تکریم فعالان عرصه تقریب و وحدت اسلامی سعی داریم که پایه‌های این ضرورت را در جامعه بیش از پیش تقویت نمائیم.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور تصریح کرد: سیره رسول الله (ص) به عنوان نقشه راه برای تعالی و سعادت مسلمانان در دنیا و آخرت محسوب شده و همانطور که ایشان مسلمانان صدر اسلام را به وحدت کلمه و همبستگی توصیه می‌کردند و با تکیه بر وحدت در برابر توطئه‌های کفار و مشرکین پیروز شدند ما هم در این برهه زمانی و در آینده تنها با سلاح وحدت می‌توانیم در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی نمائیم.

حجت الاسلام منتظری اظهار کرد: دعوت به وحدت یک نقطه استراتژیک در جهان اسلام بوده و همه ما باید از این نقطه محوری حفاظت نمائیم و در برابر توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان با تأسی از سیره رسول الله (ص) گام برداریم.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در ادامه سخنان خود اعلام کرد: متأسفانه شاهد شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا از جمله مناطق کردنشین و اهل سنت ایران اسلامی هستیم و همین امر موجب شده است که ویژه برنامه‌های ماه ربیعالاول که دارای جایگاه ویژه در بین اهل سنت این منطقه است برگزار نشود و همچون سنوات گذشته شاهد مراسم‌های مولودی خوانی در مساجد و تکایای کردستان نباشیم.

حجت الاسلام منتظری افزود: ستاد گرامیداشت هفته وحدت در استان کردستان با توجه به شرایط جامعه امسال تصمیم گرفته است که بیشتر برنامه‌های این هفته را به صورت مجازی و در بستر رسانه‌ها برگزار نماید لذا در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی گسترده فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای استان هستیم.

وی اعلام کرد: پخش چندین مستند با محوریت وحدت بین پیروان مذاهب اسلامی در شبکه استانی کردستان، پخش کلیپ‌های تولیدی از شخصیت ماموستا شیخ الاسلام و بزرگان عرصه تقریب مذاهب اسلامی در صدا و سیما و فضای مجازی، برگزاری مسابقات فرهنگی در بستر فضای مجازی، تجلیل از فرهیختگان تقریبی، تقدیر از فعالان رسانه‌ای در حوزه تقریب و تجلیل از خانواده معزز شهدای وحدت و تقریب استان از جمله برنامه‌های شاخص در هفته وحدت خواهد بود.

کد مطلب 5054834

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