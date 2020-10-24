به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارش جدید بانک کِرِدیت سوئیس نشان می‌دهد که بحران کرونا باعث شده ثروت خانوارها در سراسر جهان کاهش یابد، هرچند ثروت خانوارهای چینی و هندی برخلاف روند کلی جهان افزایش یافته است.

طبق این مطالعات ۲۰۱۹ سال خوبی از نظر تولید ثروت بوده است. در سال ۲۰۱۹ ثروت جهان ۳۶.۳ تریلیون دلار رشد داشته است در حالی که ثروت هر فرد بزرگسال به طور متوسط ۸.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ جهش داشته است. این افزایش ثروت باعث شد تا از شدت آسیبی که با بحران کرونا به وجود آمد کاسته شود. علی‌رغم آشفتگی بازارهای سهام در بهار امسال در حال حاضر ثروت خانوارها اندکی از سطح اول امسال بالاتر رفته است.

طبق گزارش این بانک اقدامات حمایتی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کمک کرد ضررهای سنگین ناشی از پاندمی خنثی شود و ثروت جهانی از سقوط سه ماهه اول امسال ریکاوری شد و پس از پایان سال مالی ۲۰۱۹ در ۳۹۹.۲ تریلیون دلار، تا پایان ژوئن ۱ تریلیون دلار دیگر بالا رفت.

مطالعات بانک نشان می‌دهد تنها چین و هند شاهد رشد ثروت خانوارهای خود در نیمه اول ۲۰۲۰ بوده‌اند. ثروت خانوارهای چینی ۴.۴ درصد و ثروت خانوارهای هندی ۱.۶ درصد جهش کرده‌اند. آمریکای لاتین بدتر از هم آسیب دیده و ثروت خانوارهای آن ۱۳ درصد سقوط کرده است.

در این میان با تداوم شیوع شدید کرونا در آمریکا پیش‌بینی شده که ثروت خانوارهای این کشور در سال ۲۰۲۰ با سقوطی ۵ درصدی روبرو شود و در ۲۰۲۱ هم نزدیک به همین سطح باقی بماند.