ابداع رنگ سفیدی که ۹۵ درصد نور را منعکس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیل میل، محققان دانشگاه پردو یک رنگ بسیار سفید ابداع کرده اند که ۹۵.۵ درصد از نور خورشید را منعکس می‌کند.

رنگ آکریلیک توسعه یافته جدید در شب و روز بسیار خنک‌تر از دمای محیط اطراف است. محققان در این تحقیق به جای ذرات دی اکسید تیتانیوم از فیلرهای کلسیم کربنات استفاده کردند تا مقدار نور فرابنفش که رنگ جذب می‌کنند را کاهش دهند.

به گفته محققان با کمک این رنگ می‌توان ساختمان را به طور طبیعی خنک‌تر کرد و به این ترتیب تأثیرات مخرب فناوری‌های خنک کننده و تهویه هوا بر تغییرات آب و هوایی را کمتر کرد.

در آزمایش‌ها این رنگ طی روز ۱۰ در شب ۱.۷ درجه سانتیگراد خنک‌تر از محیط اطراف بود.

این درحالی است که دمای رنگ‌های سفید دیگری که ۸۰ تا ۹۰ درصد نور خورشید را منعکس می‌کنند، نسبت به محیط اطراف کمتر نمی‌شود.