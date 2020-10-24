همه روستاها، هدف گردشگری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نشست هم‌اندیشی و بررسی شاخص‌های پروژه اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه‌بندی مقاصد گردشگری روستایی که با حضور کارشناسان و مسئولین نهادهای فرابخشی مرتبط با موضوع روستاها در محل سالن خلیج‌فارس معاونت گردشگری برگزار شد؛ گفت: با توجه به انتخاب شعار امسال سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) با عنوان «گردشگری و توسعه روستایی» که از تاریخ ۲۷ سپتامبر سال میلادی جاری تا همین تاریخ در سال آینده مورد توجه است؛ قصد داریم همانند سایر اعضای این نهاد بین‌المللی، تمرکز کاملی روی این موضوع در سال آتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون کارگروهی با عنوان «کارگروه گردشگری روستایی» ذیل دفتر همکاری و توافق‌های ملی معاونت گردشگری شکل گرفته است؛ افزود: هدف ما این است که با کمک بخش‌های تخصصی فرابخشی مرتبط نقشه راه یا سند بخشی توسعه گردشگری روستایی را آماده کنیم. در حال حاضر شرح خدمات آن تهیه شده است و به تأیید شورای پژوهشی وزارت نیز رسیده است. این کار همزمان با سال توسعه گردشگری روستایی به عنوان الگوی اجرایی، بستر سایر پروژه‌های مرتبط از جمله اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه‌بندی مقاصد گردشگری روستایی را سبب خواهد شد.

معاون گردشگری تاکید کرد: دیدگاه کلی ما در معاونت گردشگری و متخصصین همراه فرابخشی در پروژه‌های مرتبط در نظر گرفتن توسعه پایدار و مسئولانه ضمن مشارکت فعال با جامعه محلی است.

تیموری با بیان اینکه روستاها در منظومه گردشگری ما بسیار مهم هستند؛ اظهار کرد: روستاها به عنوان گنجینه‌هایی از آداب، رسوم و خرده‌فرهنگ‌های ملی و بومی اقوام مختلف ایرانی به شمار می‌آیند و هر کدام حداقل یک ویژگی برجسته را دارند تا بتوانند به عنوان جاذبه گردشگری مطرح و در بسته‌های سفر جای بگیرند.

تیموری همچنین در تشریح خط و مشی کلی فعالیت در حوزه روستاها به عنوان مقاصد مهم گردشگری کشور گفت: روستاییان ما قرار نیست شغل و کار اصلی خود را کنار بگذارند و تنها به موضوع گردشگری بپردازند. آنها امور روستایی را ادامه می‌دهند و وقتی متوجه می‌شوند که کار آنها، نحوه و زندگی معیشت‌شان برای دیگران مهم و مورد توجه است؛ چه بسا با احساس غرور و افتخار بیشتر در روستایشان حضور پیدا خواهند کرد. بنابراین آنچه ما به دنبال آن هستیم این نیست که فرآیند کلی زندگی روستاییان متوقف شود ما با این رویکرد موافق نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: در واقع هدف این است که گردشگری و صنایع‌دستی کمک کند تا درآمدهای روستاییان متنوع شود؛ به گونه‌ای که وقتی درآمد آنها تا پیش از این از باغداری، باغبانی، کشاورزی، دامداری و غیره بوده یک گزینه و شاخه جدیدی تحت عنوان فعالیت‌های گردشگری به تأمین معیشت‌شان اضافه شود.

وی خاطر نشان کرد: تحقق رویکرد مذکور بی شک می‌تواند روند خالی شدن روستاها از سکنه را کند کرده و ضمن حفظ فرهنگ و آداب و رسوم به واسطه اشتغالزایی مهاجرت معکوس را سبب شود.

معاون گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: این که گفته می‌شود روستایی به بخش و یا شهر تبدیل شده است؛ پیشرفت به حساب نمی‌آید؛ تصریح کرد: این تحول با تغییرات عمیق در معماری و ساختار روستا همراه است و ضمن از بین بردن فرهنگ بومی و محلی، پیشینه هویت مربوطه را از آن می‌گیرد؛ در نتیجه در طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری روستاها به صورت مستقل در ابعاد اصیل خود مورد توجه و تبدیل شدن به مقصد گردشگری هستند.

معاون گردشگری همچنین با بیان اینکه هم اکنون موضوع تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری نیز در دست اقدام است؛ تاکید کرد: این موضوع شرایط مطلوبی را برای پرداختن در حوزه گردشگری روستاها ایجاد می‌کند؛ چرا که مشاوران داخلی و بین‌المللی با توجه به شعار امسال قطعاً ظرفیت روستاها را احصا و مورد توجه قرار خواهند داد.

وی همچنین با توجه به موافقت سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) مبنی بر میزبانی رویدادی بین‌المللی با عنوان گردشگری روستایی در جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: پیرو پیگیری صورت گرفته در اجلاس اجرایی اخیر سازمان جهانی گردشگری در تفلیس، این موضوع به محض بهبود شرایط بیماری کرونا در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت تا پشتوانه علمی بین‌المللی قابل اتکا در موضوعات مربوط به توسعه گردشگری روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

تیموری با اشاره به اینکه هدف از اجرای پروژه اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه‌بندی مقاصد گردشگری روستایی این است که همه روستا هدف گردشگری باشند؛ گفت: بر این اساس ابتدا باید جاذبه‌های گردشگری را احصا کنیم. ببینیم در چه شرایط هستیم. چه ظرفیت‌هایی در این حوزه وجود دارد و سپس با رتبه‌بندی جاذبه‌ها، اولویت پرداختن به آنها مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع در آینده گستره وسیعی از مقاصد گردشگری را در بر خواهد گرفت و می‌تواند علاوه بر روستاها، شهرها، استان‌ها و همین طور جاذبه‌ها و سایت‌های گردشگری و تاریخی را به صورت مستقل در بر بگیرد. طبق رویکرد علمی روز در رتبه‌بندی و ارزیابی مقاصد گردشگری هیچ یک از حلقه‌های جاذبه‌های گردشگری حذف نمی‌شوند؛ به گونه‌ای که وقتی گفته می‌شودگردشگری روستایی، نباید هیچ روستایی از جامعه مخاطب گردشگری حذف شود بلکه باید همه روستاها مشمول برنامه‌ریزی و پیشرفت در این حوزه باشند، البته در سطح رتبه و اعتباری که در ارزیابی معین می‌شود.

معاون گردشگری همچنین موضوع عرضه و تقاضا را نیز در رتبه‌بندی روستاها به عنوان مقاصد گردشگری مؤثر دانست و گفت: هدف از انجام این طرح این است که فرد روستایی اعم از دهیار یا مسئول مربوطه به عنوان عرضه‌کننده خدمات، ضمن آگاهی از نتایج حاصل، خود را در ارتقای درجه اخذ شده مؤثر بداند و با برداشتن یک گام موجی از حرکت مسئولانه را از بطن جامعه محلی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش تقاضا نیز دیدگاه و خدمات مورد نیاز گردشگران نیز می‌تواند به شکل‌گیری نهایی شاخص‌های تشکیل‌دهنده هرم ارزیابی نهایی روستا مؤثر واقع شود. بدین ترتیب ایجاد چنین ساختاری سبب می‌شود تا افراد تأثیرگذار در این منظومه که قابلیت ارزیابی و ارتقا دارد؛ خود را مؤثر بدانند و ضمن کسب منافع اقتصادی روستاییان، توسعه پایدار و مسئولانه گردشگری را منطبق بر پذیرش جامعه محلی بنا کنند.